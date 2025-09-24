芳醇なショコラとパンの究極のハーモニー！乃が美『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』
乃が美は、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場およびオンラインストアにて発売します。
乃が美『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』
■販売価格 ：ハーフサイズ(1斤) 2,000円(税込)
■販売期間 ：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)
■販売対象店舗：国内全店舗
なお、2025年12月にも、『ゴディバ監修ショコラ「生」食パンエクストラ』の発売も予定しています。
乃が美が誇る「究極のくちどけ」と、ゴディバが培ってきたチョコレートの豊かな風味が見事に融合した、大人のための特別なご褒美食パンです。
＜商品特徴＞
■ゴディバ監修！芳醇なショコラとパンの究極のハーモニー
乃が美のしっとり、ふわふわな生地に、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを練り込み、焼き上げました。
カカオの奥深い香りと、とろけるような口どけが、一口ごとに至福のひとときを演出します。
■4種のミックスフルーツ
濃厚なチョコレートの味わいの中に、レーズン、クランベリー、パパイヤ、パインアップルという4種のフルーツをバランス良くブレンドしました。
レーズンの奥深い甘み、クランベリーの華やかな酸味、パパイヤとパインアップルの香りと食感が、チョコレートの深いコクを引き立てます。
■温めるという体験：フォンダンショコラのようなテクスチャーへと変化する魔法
そのまま食べれば、チョコレートのなめらかさとパンの柔らかさが溶け合い、軽く温めると、中のクリームがとろけ出し、まるでフォンダンショコラのような、温かくて濃厚な口どけに変化します。
この二つの感動的な味わいを楽しめます。
＜おすすめの食べ方＞
お好みの厚さにスライスを行い、軽く20秒(600W)ほど電子レンジアップしていただくと、フォンダンショコラのような味わいが楽しめます。
