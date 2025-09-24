阿部亮平、『ミラクル9』3時間SPでチーム内大波乱 重岡大毅から宣戦布告も【コメントあり】
24日放送のテレビ朝日系クイズ番組『くりぃむクイズ ミラクル9』（後7：00）では、「もし昭和が続いていたら3時間SP」を届ける。番組では、Snow Manの阿部亮平がゲストキャプテンとして、有田哲平率いる有田ナインに挑戦。キャプテンとしてこれまで8勝9敗と負け越している阿部は「最近は調子がいいので、その波に乗っていけたら！」と意欲を燃やす。
【写真】敵として阿部亮平に宣戦布告する重岡大毅
阿部ナインには、クイズ番組でも活躍するふくらPや豪華出演陣が集結。一方、有田ナインには阿部と“ほぼ同期”で仲が良いWEST.の重岡大毅が加わり、阿部に「ぶっつぶしたるわ！」と宣戦布告。阿部は「勝ったも同然！」と強気の姿勢を崩さず、両者の闘志むき出しの戦いが幕を開ける。
最初のステージ「昭和100年！タイムマシンクイズ」では、勝ち越している有田が「真面目にやってくれればいいんですけどね」と余裕の発言を見せ、心理戦を仕掛ける。昭和65年にオープンした大阪の海遊館に関する問題で有田がミラクルを起こして会場を沸かせる一方、阿部も奮闘しチームは好スタートを切る。その後も「100人アンケートクイズ」や新コーナー「これってなんのことクイズ」で吉村崇やふくらPが活躍し、両チームが譲らぬ接戦を展開する。
さらに「50〜70代 昭和ど真ん中世代100人に質問『子どもの頃のごちそうといえば？』」という問いかけでは、世代間トークが大盛り上がり。高橋英樹が幼少期の“ごちそうエピソード”を披露し爆笑を誘う。80代に突入後、4連敗中の高橋は「今日あたりは一生懸命頑張ろうと思っていた」と気合を見せ、悲願の“80代初勝利”を狙う。
また、「お絵描きヒント難読漢字クイズ」では乃木坂46の一ノ瀬美空が初登場。彼女をめぐり、えなりかずきやふくらPが上田晋也から責められまくるという大騒動が発生。阿部が「今回の見どころ」と語る場面も飛び出す。
番組は最後の「47都道府県ドンピシャクイズ」でクライマックスを迎える。はたして阿部ナインは有田ナインを倒すことができるのか。
さらに、この放送をもって2021年10月から進行アシスタントを務めてきた田原萌々アナウンサーが卒業。入社1年目から番組を支え続けてきた田原が、4年間の集大成として見せる最後の勇姿にも注目が集まる。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
これまでのキャプテンの成績は8勝9敗ではありますが、ここ最近は勝っていて調子がいいので、今回もその波に乗っていければなと思いながら臨みました。しげ（重岡大毅）が有田ナインで参戦することになりましたが、敵同士ということで、収録前に「ぶっつぶしたるわ！」と言われました（笑）。でも、うちのチームにはふくらくん（ふくらP）がいるので、勝ったも同然です！
そんな今回は、「お絵描きヒント難読漢字クイズ」でうちのチームで大波乱が起き、めちゃくちゃ面白い展開が待っています。久々に上田さんの怒号を聞きました（笑）。今回の見どころです！
3時間、クイズに挑みながら見ていただけたらあっという間に過ぎてしまうと思うので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います！
