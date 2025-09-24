「存在を知った以上、誰にも話してはいけない。口外した者は家族ごと皆殺しにされる。警察に言ってもムダだ。警察の上層部はヤクザとつながっていて、組織の人間が捕まることもないし、捕まってもすぐ出てこられる」

被害者の数はわかるだけでも27人、6年間性奴隷のように扱われた女性も……「ヤクザの復讐組織」をかたって、女性たちを騙し続けた犯人の悪質手口とは？ 2014（平成26）年におきた事件の概要をお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）



「ヤクザの復讐組織」をかたる27人連続暴行魔

被害者の1人である布施純子さん（当時24）が地獄に陥ったのは6年前――18歳のときに職場にかかってきた1本の電話がきっかけだった。

「布施さん、炊飯器を買ったというお客様から電話が入ってますよ」

純子さんは高校卒業後、家電ショップに就職し、勤務してからまだ1カ月も経たない新人だった。

「ハイ、お電話代わりました」

すると受話器の向こうから聞こえてきたのは野太い男の声だった。

「ブラックオールの金沢ってモンや。ブラックオールって知ってるか？」

「知らないです」

「暴力団から依頼されて復讐する専門組織や。あんたをムチャクチャにしてビデオに撮って欲しいという依頼があった。こちらとしても金を受け取っている以上、実行しなければならない。でも、依頼主がウソを言ってるかもしれないから、こうして確認の電話をしてるんや」

純子さんにはまったく心当たりがなかった。だが、男の脅迫的な話はまだ続いた。

「ブラックオールの存在を知った以上、誰にも話してはいけない。口外した者は家族ごと皆殺しにされる。警察に言ってもムダだ。警察の上層部はヤクザとつながっていて、組織の人間が捕まることもないし、捕まってもすぐ出てこられる」

社会経験が少なかった純子さんは「あり得る話かもしれない……」と信じてしまった。男に「身辺調査の確認をするから、正直に答えろ」と言われ、経験人数や彼氏の有無、スリーサイズ、携帯番号などを答えさせられた。

「確かに彼氏がいるという情報になっているが、これは本当のことか？」

「遠距離でほとんど会えないんです。だから、肉体関係もありません」

「それなら、1カ月ほど前に路上を一緒に歩いていた男は誰だ。あれは彼氏ではないだろう？」

ちょうどその頃、職場の研修で、同期の男性社員と歩いていたことがあった。そのことを思い出し、純子さんは本当に監視されているかもしれないと震え上がった。

「また夜に電話する。誰にもしゃべるなよ」

傷ついた女性をさらに追い詰める「卑劣な手口」

その夜、金沢から携帯に電話がかかってきた。自宅の住所を聞かれ、大まかな場所を答えると、「こっちはすべて調べて分かってるんや。お前の人間性を見ているんだ。それなのにそういう態度を取るのか」と叱られ、正確な住所を答えさせられた。こうしてプライバシーを丸裸にされ、2日後に会う約束をさせられた。

「紙とペンを持ってくるように。当日は家を出たところから、部下が見張っているから、そのつもりでな」

純子さんは周囲の人間が怖くて、下を向いて歩き続けた。待ち合わせ場所の駅に着くと、公衆電話から携帯に着信があり、別の場所まで来るよう命じられた。

「さっき部下から報告があったけど、ホームで下を向き過ぎだ。もっと胸を張って歩け！」

それを聞いて、また凍りついた。組織の人間がすぐ近くにいる。いつさらわれてもおかしくない。自分が助かるには、金沢の言うことを聞くしかない。純子さんはそんな心理状態に陥っていた。

あらためて待ち合わせ場所で待っていると、背後から自転車に乗った男が近づいてきた。

「オレの顔を見るな。後ろの荷台に乗れ。怪しまれるといけないから、背中にもたれてくれ」

そして、連れて行かれたのは古びたマンションだった。背中を押されて部屋に入り、正座させられた。

「助けてほしいんやったら、オレの顔を見てもいいけど、どうする？」

「助けてほしいです」

純子さんは即答した。顔を上げると、眼鏡をかけた細身の中年男がいた。この男が本当にそんな恐ろしげな組織の幹部なのだろうか。

「実はな、あんたを強姦してくれと依頼してきた男を問い詰めたら、ウソだったことが分かったからボコボコにしたんや。でも、ブラックオールの存在を知ってしまった以上、組織の人間に集団強姦され、ビデオに撮られなければならない」

「それは絶対イヤです……」

ポロポロと涙をこぼす純子さんに対し、金沢は救いの言葉を投げかけた。

「それならオレと関係を持ったら助けてやる。本当はこんなことしたらアカンのや。いきなり組織に連れて行くんや。けど、オレの死んだ女房の名前が純子やった。あんたには親近感を持った。組織から守るには、幹部と関係を持たなアカンのや」

