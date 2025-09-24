幸運を運んできてくれた私の相棒たる猫のベレンが突然、私の腕の中で逝ってしまった。ベレンとの別れが残したトラウマと向き合い続ける私の背中を強く押してくれたのは──。

【画像】若かりし頃のヤマザキマリさんの写真を全部見る（全4枚）

漫画家のヤマザキマリさんが母や愛猫の死、別居婚や、息子の父親である詩人との10年愛などについて振り返る、週刊文春WOMANの連載「猫と私。時々、家族。」から、一部を抜粋し掲載します。

◆ ◆ ◆

10年続いた、イタリア人詩人との貧乏生活

ベレンが他界してからそれほど経ってもいないある日、私はかなり唐突に幼い猫の兄妹を迎えた。新しい猫を迎え入れるのに、私の背中を押してくれたのは、息子だ。

「ハハ（息子は私をハハと呼ぶ）、早めにこの家の“守り神”を探したほうがいいよ。ハハはずっと猫と暮らしてきた人だから、猫がいないと生活のバランスが崩れるよ。エジプト人たちも、だからいつも猫と一緒だった。新しい猫が来たところでベレンへの愛や思い出が消えるわけではないんだから」

息子は若いけれど感情面での経験値が高いので、時々示唆に富んだことを言う。海外を転々とする中で辛い思いをさせてきてしまったが、そうした経験をエネルギーに変えて、いまや達観した僧侶のような風格を纏っている。

息子の父親である自称詩人のイタリア人は、出自がかなり裕福な家であるせいか、お金の扱い方がよく分かっていない人だった。生家は没落し、金銭的援助は皆無で、どんな仕事も2日でクビになる。大学の文学部を出て詩を綴り、フィレンツェのコンセルバトーリオ（音楽院）でファゴットのディプロマ（卒業証明書）を取得したのに、それで仕事を得られるわけではなかった。真面目な人だったが、とにかくお金を生産できない。詩人と画家、まさに王道の貧乏カップルである。



1987年、フィレンツェで苦学していた20歳の頃。

そして、貧乏であるにも関わらず、私たちの暮らしには保健所からもらってきたアロという赤毛の猫がいた。詩人は猫に免疫のない人だったが、無理矢理アロと暮らしているうちに、猫好きになった。 生活は私がアルバイトを掛け持ちして支えるしかなかった。幸い、日本がバブルで、日本人観光者向けの美術関係のガイドや貿易商の取引の通訳など、仕事はたくさんあった。ブランド品や貴金属の取引の現場が多かったおかげで、そういったものへの私の目も肥えた。

なのに、家に帰ればガス・水道・電気も使えない。困窮は続いた。銀行が、商売を始めたい若者に資金を貸し出すというプロモーションをしていたので、申し込んだところ抽選に当たった。私は絵を描くのをやめ、詩人は詩を書くのをやめ、借りたお金でサン・ロレンツォ広場に露店を出す権利を買い、アルバイトまで雇ってアクセサリーを売り始めた。しかし、雇ったアルバイトの女の子はレジから平気でお金を盗み、店の商品は毎日のように万引きされた。その度に私は犯人を追いかけて、罵詈雑言で怒鳴りつける。性格がどんどんやさぐれていった。

困窮が続く中での猫との生活

その頃、家では詩人が友人から生後6カ月の雌猫を貰い受けてきた。モモと名付けられたこの雌猫は、あっという間にアロの子を妊娠し、健やかな7匹の仔猫が生まれた。モモは、猫的なプライドがまったく感じられない、庶民的で性格のよい猫だった。出産の際には何度も私の足元に来て、しつらえてあげた出産用ベッドに一緒に来てくれと私を促す。こうして私は7匹すべての誕生に立ち会った。

一方、ずっと悠々自適にやってきた自分勝手なアロは、仔猫たちが成長するにつれて、家での居心地が悪くなったらしい。ある日2階の窓から中庭に飛び降りると、そのまま行方をくらましてしまった。お父さんは疲れて逃げ出してしまったのだ。

私も詩人との暮らしに行き詰まると、アパートの階下に暮らすドイツ人女性に相談をした。彼女は独り暮らしでロシアンブルーの猫を飼っていた。お互いに猫好きということもあって仲良くなったのだ。詩人の件については、相談を持ちかけるたびに呆れた顔で「なぜ別れないの。見るに堪えない」と漏らした。「こんな目に遭わされて、あなたマゾなんじゃないの」と。……そうかもしれない。

稼いでも、右から左へ借金返済に消えていく

それでも私は知識のかたまりだった詩人とはなかなか別れられなかった。文学だけではなく、この人と一緒にいたおかげで、それまで知らなかった映画作品ともたくさん出会えた。パゾリーニ、ベルイマン、タルコフスキー、ヘルツォーク、そしてアメリカン・ニューシネマもこの詩人によって開拓できた世界である。

私も詩人も貧乏でろくにご飯も食べられなかったが、本を読み、映画を観ていれば、それで満腹だった。当時の私が生きるために必要としていたのは、腹を満たすご飯ではなく、知識と教養だった。お金は稼げなくても、そうした供給はしてくれていたので、離れられなかったのだ。

とはいえ、現実の世界ではお金がなければ生きられない。働き口があるのは基本的に私だけで、どんなに稼いでも、右から左へと借金の返済に消えていく。食品や日用品はツケで調達し、たまったツケを支払えないのでなかなか店の前を通ることができず、店が閉まるまで公園で待たなければならなかった。家に訪ねて来た物乞いは、私の顔を見るなり「ごめんなさい」と言い残して去っていった。私の外観も貧しさに殺気立っていた。

モモと7匹の猫は、そんな荒んだ主人と一緒に暮らしていながら、いつも気丈で愛らしかった。まもなく仔猫たちは里子に出すことになってしまったものの、もしかすると彼女たちがいてくれたおかげで、私は精神を破綻させずにいられたのかもしれない。

妊娠しているとわかり、血の気が引いた

私が妊娠したのは、こんな詩人との同棲生活も10年目となったときだった。私には婦人科の持病があり、妊娠は難しいと言われていた。それなのになぜか身籠ったのである。受診した産婦人科の女医から受胎告知を受けたときは、血の気が引くのが分かった。

女医は茫然自失状態の私に「今回は諦めたら？」と助言した。カトリックでは堕胎は許されないが、彼女はそれに縛られない解釈をする人だった。そう志願したわけでもない子どもに、かすみを食べさせるわけにはいかない。女医の言葉が響いた。モモの仔猫たちも結局、食べさせることができないから1匹残らず貰われていった。自分は母親になる器ではないかもしれない、と感じた。

詩人に妊娠を告げると、露骨に動揺を顔に浮かべ、押し黙ってしまった。自らの無力感しか晒せない詩人を見ているうちに、急に悔しさが込み上げてきた。よりによってこんなときに初めて妊娠するなんて、これは何かの思し召しなのではないか。イタリアから一回は離れて別の仕事をしてみろ、ということなのではないか。そんな気がしてならなくなった。世が世なら、詩人もパトロンにお金を出してもらって、詩を書いたり、作曲したりして生きていった人だったのかもしれない。でも、残念ながらそれが叶う時代はとうの昔に終わっている。

つわりの最中に、高利貸しの借金取りに追われることに

私は子どもを産むことに決め、詩人もそれを受け入れた。いったんは起死回生を図ってビジネスの幅を広げたが、悪徳業者の口車に乗せられ、借金を重ねて露店を2つも買い足し、それが足を引っ張って結局、倒産。こちらはつわりの最中だったが、銀行だけでなく高利貸しの借金取りにも追われることになった。

しかし、そんな酷い状況下でも、私のお腹では命が育っている。この命はよほど私の子どもとして生まれてきたいのだ、と捉えることにした。そして私は詩人との別れを強く意識するようになった。

子どもを食べさせるために油絵を捨て、「漫画」の道へ

予定日より1カ月も早く陣痛が始まり、病院へ辿り着いたその3時間後に元気な男の子が生まれた。詩人もひょっとしてこの子に会えば改心するのではないだろうかという期待が脳裏を過ぎるが、彼は出産を終えたばかりの私に向かって「実はお金がなくて、子どものために君が店で選んだものを引き取りに行けていない。今からお金を作ってくる」と言うだけだった。生まれた子どもにパゾリーニの映画を観せて、「お腹が空いていてもこの映画を観て乗り越えよう！」などと言えるわけもない現実を、詩人は理解していないように思えた。

私は入院中、とりあえず油絵で食べていこうという幻想を捨て、自分と子どものお腹を満たすための、経済生産性のある仕事をしようと決意した。そのとっかかりが「漫画」だった。

子どもの授乳期、アカデミアの友人から勧められ、日本の留学生が置いていった漫画本を参考に人生で初めて短編の作品を描き、日本の出版社に送ったところ、小さな賞をもらった。漫画を通じて日本と接点ができたことは、母として子育てをするための実践力の自覚と同時に、私の日本への帰国を後押しするきっかけとなった。

※記事全文は『週刊文春WOMAN2025夏号』に掲載。幼少期の動物とのふれあいやイタリア人夫との別居婚、国際結婚を通じて知ったイタリア人の家族事情などを記した連載の最新話は、現在発売中の『週刊文春WOMAN2025秋号』で読むことができます。

Mari Yamazaki

1967年東京都出身。漫画家・文筆家・画家。日本女子大学国際文化学部国際文化学科特別招聘教授、東京造形大学客員教授。84年よりフィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。主な受賞歴に2010年『テルマエ・ロマエ』（エンターブレイン）でマンガ大賞2010、第14回手塚治虫文化賞短編賞。15年度芸術選奨文部科学大臣新人賞。17年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ章。24年『プリニウス』（とり・みき氏と共著）で第28回手塚治虫文化賞のマンガ大賞。著書に『ヴィオラ母さん』（文藝春秋）、『貧乏ピッツァ』（新潮社）など。現在、『続テルマエ・ロマエ』を集英社「少年ジャンプ＋」で連載中、2巻が好評発売中。

写真提供：ヤマザキマリ

（こみね あつこ,「週刊文春WOMAN」編集部／週刊文春WOMAN 2025夏号）