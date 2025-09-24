ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ö¿Í¤«¤é¤¢¤ª¤é¤ì¤¿Áþ¤·¤ß¤ÏÎò»Ë¤Ë¤è¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡¡Ãæ¹ñ±Ç²è¡Ö731¡×¤Ë»ä¸«
ÇÐÍ¥ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬24Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£18Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ±Ç²è¡Ö731¡×¤¬¡¢¸ø³«5Æü¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ±Ç²è¤Ç5°Ì¤ÎÌó257²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎºÙ¶ÝÀïÉôÂâ¤È¤·¤ÆµìËþ½£¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤ÇÊáÎº¤é¤ËÀ¸ÂÎ¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö731ÉôÂâ¡×¡Ê´ØÅì·³ËÉ±Öµë¿åÉô¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤ÇÃåÊª¤ÇÍÙ¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡¡731¤Î¾å±Ç¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£»ä¤ÎÆ°²è¤Ë¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ°²è¤òÌµÃÇ¤Ç°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈÖÁÈ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤ËÁê¼ê¤Î¹ñ¤ò¤±¤Ê¤·¤¿¤ê¤ª¤È¤·¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ù¤¡¢¾Ê¤ß¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î±Ç²è¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢Ã¯¤«¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Áþ¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎò»Ë¾å¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤â±ó¤¤ÀÎ¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë°Û¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¤±¤À¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢µ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀï¸å¤Î¾¼ÏÂ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿Í¤«¤é¤¢¤ª¤é¤ì¤¿Áþ¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎò»Ë¤Ë¤è¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£