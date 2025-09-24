ゴゾ島のジュガンティーヤ神殿 , , via Wikimedia Commons

（郄城 千昭：TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

高度な文明を残し忽然と姿を消した“長頭族”

1996年4月、TBS「世界遺産」は第1回「マチュピチュ遺跡」（ペルー）で放送が始まり、私はディレクターとして、「フェズ旧市街」（モロッコ）・「バレッタ市街」（マルタ共和国）・「ナポリ歴史地区」（イタリア）の3本撮りで、1カ月ロケに行くことに決まった。当時は「世界遺産」という言葉さえ聞いたことが無く、また、マルタという国の存在すら知らなかった。ハンフリー・ボガートが私立探偵に扮したミステリー映画の傑作「マルタの鷹」で、かろうじて聞き覚えがあっただけである。

世界遺産「バレッタ市街」（登録1980年、文化遺産）は、自分の知っている“街”の概念をくつがえす城塞だった。地中海に突き出した岬は、丸ごと軍艦の舳先のようで、岩盤から切り出した蜂蜜色の石灰岩を積み上げ、碁盤目状に一分の狂いもなく4〜5階建ての石造ビルが林立していた。16世紀に聖ヨハネ騎士団が、ロードス島から敗走して島に逃げ込み、オスマン帝国の襲撃に備えて街を建設したのだ。ここなら、騎士団から伝わる謎の秘宝・マルタの鷹が隠されていても不思議がない。

世界遺産に登録されているバレッタ市街 , , via Wikimedia Commons

世界遺産では、迂闊に“謎”というキャッチで表したくないが、マルタは「謎が眠っている島」だ。そんな事実を突き付けられたのが、再度2007年に島を訪れ、首都バレッタではなく世界遺産「マルタの巨石神殿群」（登録1980年、文化遺産）を取材した時だった。

地中海のほぼ中央に位置するマルタ共和国は、3つの島（マルタ島・ゴゾ島・コミノ島）から成る。そこに約30基の巨石神殿が確認され、初めての本格的な神殿ジュガンティーヤは、築かれたのが紀元前3600年にまで遡る「世界最古の巨石建造物」だという。エジプトの三大ピラミッドや英国のストーンヘンジより、優に1000年以上も古い。最大50tもの巨石を積み上げ、クローバー型に5つの部屋を配置して、高さ8mに達する外壁で覆っている。かつてはドーム状の屋根で葺かれていたと聞く。

加えてマルタ島には、石灰岩の大地に「カートラッツ」と呼ばれる轍（わだち）が縦横無尽に走る。どこまでも並行の2本の溝で、誰が何のために作ったのか全く不明なのだ。巨石を運ぶために使ったソリの轍とされるが、神殿建設は、車輪が発明された古代メソポタミアのシュメール文明より前のことである。車輪はまだない。カートラッツは、海中にまで数kmにわたって伸びているらしい。2本の溝は海に向かって消えていたり、鉄道レールの如く分岐したりするが……巨石神殿の回りには残されていない。

そして最大の謎は、遺跡から発掘された6体の人骨。その頭蓋骨が、現在マルタで暮らしている人々と完全に異なり、長い頭をしていた。彼ら“長頭族”は、マルタに巨石文明を残して、紀元前1800年頃に忽然と姿を消したのだ。

歴史を塗り替える事実が明らかに

マルタ島に存在する、カーブした壁や門・祭壇をもつ独特な巨石遺構は、古くから地元で知られていた。しかし研究者は、エジプトやエーゲ海に興った古代文明の模倣にすぎないと見做してきたのだ。文字をもたない新石器時代の“原始人”が、高度な技術など生みだす筈がないという先入観で、目が曇っていたのかも知れない。

こうした考えを覆して、歴史を塗りかえる事実を明らかにしたのが1964年、放射性炭素14Cによる年代測定法だった。巨石神殿から出土した木炭や動物の骨などを分析すると、建造年がとんでもない数値・紀元前4500〜前2000年だと判明する。後に発掘されたトルコの「ギョベクリ・テペ遺跡」（およそ1万2千年前）によって「世界最古の巨石神殿」という栄誉は失うものの、小さな島国マルタは一躍、全世界の注目を浴びる。

世界遺産には当初、ゴゾ島の「ジュガンティーヤ神殿」だけを登録したが、1992年にマルタ島の５基の神殿を拡張登録している。そのいずれもが、耕作地を見下ろすような丘に建てられ、祈りの聖地を想わせるものだ。ヒトが生活した痕跡がなく、祭壇や炉・神託の穴など、むしろ儀式にこそ相応しい特徴が多い。

上空から見ると、門からすぐ三つ葉のクローバーのように並ぶ半円形の部屋は、女性（地母神）の大きなお尻と丸い乳房にそっくり。発掘された数々の婦人像、通称「マルタのヴィーナス」の豊満な体つきそのままである。入口は膣であり、母の胎内をめぐって出てくることが、再生の儀式だと唱える考古学者もいる。

「マルタのヴィーナス」と呼ばれる婦人像 バレッタ、国立考古学博物館所蔵 , , via Wikimedia Commons

海に面した断崖に立つイムナイドラ神殿は、神殿そのものが、天体の運行を映し出す“カレンダー”である。門から差し込む朝日は、夏至と冬至の時に、巨石の両端に細い光のラインを描く。やがて月日が経つと中央寄りに光線の幅は広くなり、春分3月20日・秋分9月23日に中心軸を光のカーペットが貫き、奥の間を照らし出す。

種蒔きや刈り入れの時を知り、農耕民が“実り”を祈ったのか？ 巨石をくり抜いた出入口には、扉を内側からロックできる閂の穴が彫られていた。閉ざされた一間で、秘められた儀式が執り行われたのだろう。

実は1980年にマルタ島では、もう一つ別の世界遺産「ハル・サフリエニの地下墳墓」が登録されている。紀元前2500年頃、岩盤の一番深い所は地下10ｍまで、3層構造になった38もの石室を彫りぬいた墓所。ドーム型の天井や梁・柱、祭壇の窪みまで、地上の巨石神殿をそっくり地下に再現したような“見せかけ”の構造をもつ。マルタ特有の赤い渦巻き文様や、ウロコや唐草に似たデザインで装飾された壁面は、かつての巨石神殿の姿を偲ばせるものだ。しかし松明が使われた痕跡が一切なく、そうした文様がどのように描かれ、いかに鑑賞されたかは大きな謎だ。

ハル・サフリエニ地下墳墓 , , via Wikimedia Commons

奇妙なのは「神託の壁龕（へきがん）」で、その穴は男性の声だけをよく響かせ、女性の声は届かないらしい。神官の発する“神のお告げ”は、低く太い声だけが「神殿」中に木霊したのだ。伝説に過ぎないのか真実なのか、今は厳重に管理されていて知る術はない。

マルタ島は謎だらけ故に、海に沈んだ「アトランティス大陸の一部ではないか」、そんな憶測さえ呼ぶ。かつて島の南側に大きな陸地があり、地殻変動で水没したとする説だ。

世界遺産は「真実性（本物であること）」や「完全性（すべての要素を含み、保護・管理も十分）」にこだわる“科学”だ。けれども、珍しい遺跡に出会う感動やアッと驚く面白さを失ってしまえば、誰も見向きもしなくなるだろう。

マルタの巨石文明は、真偽が定かでなくとも、世界遺産の評価に関わらなくても、幻の大陸や消えた長頭族を喚起させる、ロマンに満ちた物件だから人々を魅了している。

（編集協力：春燈社 小西眞由美）

筆者：郄城 千昭