9月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】「笑顔が愛おしすぎて泣ける」と反響の別SHOTなども公開

9月18日〜19日に、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』の大阪公演を開催した浜崎。

今回の投稿では、「YOU make me smile 」とコメントすると、繊細なヘッドドレスに、くびれがのラインが美しいレーシーな衣装姿のステージショットや、ピンクのペンライトが輝く客席の写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「綺麗すぎる〜！！！」「本当に素敵で透明感やば」「笑顔が愛おしすぎて泣ける」「胸がギュッてなる」「天使みたいに可愛い」「ピンクの海キレイ」などの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在開催中のアジアツアーは、昨年秋にスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の“エピソード2”として、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させて再始動させたものとなっており、次回は10月11日に中国・杭州で開催予定。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより