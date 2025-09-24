首都圏住民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキング！ 2位「葉山町」、初の1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万4237人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度が高い自治体ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキングを紹介します。
居住者からは、幸福を感じる理由として「家族仲も良く、安定した職について自分の好きなことをできているため。数は少ないが大切な友人に恵まれているため」「子ども達が元気に育っている。それほど老後を心配していない」など、生活の安定や人間関係の豊かさを実感する声が寄せられました。
居住者からの「衣食住に困らないこと。家族が病気でないこと」「日々のんびりと暮らすことができているから」「老後まで見据えた生活ができている」「空気の良い場所に住んでいる」といったコメントからは、自然と共生した穏やかな暮らしぶりが伝わってきます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：三浦郡葉山町（神奈川県）／評点71.0／偏差値75.6葉山町は、神奈川県三浦半島の入り口に位置し、西向きの海岸線と広大な山々に囲まれた、風光明媚なエリアです。御用邸があることで全国的にも知られており、自然と文化が調和したまちづくりが魅力です。
1位：八丈島八丈町（東京都）／評点72.0／偏差値79.7東京都に属しながら、太平洋に浮かぶ伊豆諸島の1つとして自然豊かな環境を有する八丈島八丈町が初登場で1位を獲得しました。町の中心から各所へ車で5〜15分程度と、極めてコンパクトで生活しやすい構造です。
