【トリプル台風】台風18号、20号は香港・台湾方面で猛威…現在最大瞬間風速70メートル 19号は日本から遠のく 今後の進路と勢力は？気象庁発表データで詳しく
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月24日09時45分発表
24日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯21度20分 (21.3度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 185 km (100 NM)
15m/s以上の強風域 東側 600 km (325 NM)
西側 390 km (210 NM)
24日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度25分 (21.4度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
26日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)
東経103度35分 (103.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月24日10時05分発表
24日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯30度05分 (30.1度)
東経154度30分 (154.5度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 280 km (150 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)
東経157度00分 (157.0度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度25分 (31.4度)
東経153度20分 (153.3度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度40分 (31.7度)
東経154度30分 (154.5度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
28日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯35度00分 (35.0度)
東経160度25分 (160.4度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
29日09時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯40度35分 (40.6度)
東経168度20分 (168.3度)
進行方向、速さ 北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 980 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 600 km (330 NM)
■台風第20号(ブアローイ)
2025年09月24日10時15分発表
24日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯9度50分 (9.8度)
東経132度25分 (132.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度20分 (11.3度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度05分 (13.1度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 250 km (135 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度20分 (14.3度)
東経118度35分 (118.6度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
28日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (235 NM)
29日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 海南島
予報円の中心 北緯19度00分 (19.0度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 590 km (320 NM)