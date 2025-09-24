今季初ゴールを決めた中村。(C)Getty Images

写真拡大

　やはり２部では別格だった。

　中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月23日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第７節で、クレルモンとホームで対戦。４−１で大勝を飾った。

　この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、前節に途中投入で今季初出場を飾り、１アシストをマークした中村だ。

　開始３分に敵最終ラインの裏へパスを供給し、相手DFのレッドカードを誘発すると、14分には左足のピンポイントクロスで先制点をアシストする。さらに44分、右サイドからのクロスにダイレクトで合わせ、今季初ゴールを奪ってみせた。
 
　１ゴール・１アシストを記録した日本人アタッカーを現地メディアは称賛。『LE DAUPHINE』は「ナカムラがランスを勝利に導いた。驚愕の初出場だ。今シーズン初先発となった日本人アタッカーが輝きを放った」と称えた。

　また、地元メディア『L’union』も「ナカムラが大活躍だ」と報道。「日本代表のナカムラは１ゴール・１アシストを記録するなど、堅実なパフォーマンスを見せた」と伝えた。

　これで、２試合１ゴール・２アシスト。移籍騒動で約２か月間チームを離脱していたブランクを感じさせない躍動ぶりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】さすがの決定力！中村敬斗が鮮烈初ゴール＆ピンポイントクロスで２試合連続アシスト

 