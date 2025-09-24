「驚愕の初先発」やはり２部では別格！初先発で圧巻１ゴール・１アシストの25歳日本代表を現地メディアは絶賛！「大活躍だ」「日本人が輝きを放った」
やはり２部では別格だった。
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月23日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第７節で、クレルモンとホームで対戦。４−１で大勝を飾った。
この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、前節に途中投入で今季初出場を飾り、１アシストをマークした中村だ。
開始３分に敵最終ラインの裏へパスを供給し、相手DFのレッドカードを誘発すると、14分には左足のピンポイントクロスで先制点をアシストする。さらに44分、右サイドからのクロスにダイレクトで合わせ、今季初ゴールを奪ってみせた。
１ゴール・１アシストを記録した日本人アタッカーを現地メディアは称賛。『LE DAUPHINE』は「ナカムラがランスを勝利に導いた。驚愕の初出場だ。今シーズン初先発となった日本人アタッカーが輝きを放った」と称えた。
また、地元メディア『L’union』も「ナカムラが大活躍だ」と報道。「日本代表のナカムラは１ゴール・１アシストを記録するなど、堅実なパフォーマンスを見せた」と伝えた。
これで、２試合１ゴール・２アシスト。移籍騒動で約２か月間チームを離脱していたブランクを感じさせない躍動ぶりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがの決定力！中村敬斗が鮮烈初ゴール＆ピンポイントクロスで２試合連続アシスト
