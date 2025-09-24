「やまぴーに見えた」人気YouTuber、イケメン彼氏との密着ショットに反響！ 「お似合い過ぎてキュン」
YouTuberコンビ「夜のひと笑い」のいちえさんは9月24日、自身のInstagramを更新。恋人・りょうさんとのツーショットを公開しました。
【写真】いちえ、イケメン彼氏とのイチャイチャショット
この投稿に、コメント欄では「美男美女」「2人が尊すぎて召されそう」「やっぱり2人お似合い過ぎてキュン」「やまぴーに見えた笑」「いちえっぴが幸せそうでうれしーーー」などの声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
「2人が尊すぎて召されそう」いちえさんは「涼しくなってきたー！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。恋人・りょうさんと出かけた際の様子を公開しています。1〜3枚目では、顔を寄せ合って撮影したツーショットを披露。2、3枚目では、いちえさんがりょうさんの頬を挟む様子も見せ、2人の親密さがうかがえます。
1月に破局もいちえさんは1月にりょうさんとの破局を報告。その後、7月に『遂にいちえが告白します。』と題した動画でデートの様子を公開し、直後の動画で復縁を発表していました。気になった人はぜひ同チャンネルの動画をチェックしてみてください。
