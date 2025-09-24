ファミマルKITCHEN「ちょいデリ」シリーズから新商品発売、タルタルソースを使った2種と辛旨メニュー2種
ファミリーマートは、ファミマルKITCHEN「ちょいデリ」シリーズの新商品4種を2025年9月23日から全国約1万6,300店で発売している。なお、商品によって発売地域が異なる。〈累計販売数2億食突破の「ちょいデリ」〉
ファミマルKITCHENの「ちょいデリ」は、サラダやおかず･おつまみにぴったりなメニュー展開で、食卓やランチのプラス1品として提案するシリーズ。2021年に発売開始し、2025年7月までに、累計販売食数2億食を突破した。
今回、「ちょいデリ」から、やみつきになる味わいをテーマに開発した新商品4種を発売。コクとスッキリさを楽しめるまろやかなタルタルソースや、辛みの中にも旨みを感じる後引く辛うまな味わいが楽しめるメニューを取り揃える。いずれも、飽きのこないような味わいにするため、アクセントになる隠し味や食感を足している。〈ラインアップ一覧〉
◆サーモンタルタル 彩り野菜&パスタ
【価格】税込328円
【発売地域】全国
細かく切ったサーモンに、きゅうりや赤ピーマンなどの野菜とシェル型のショートパスタを合わせた。レモンソースのさわやかな酸味、隠し味の醤油とわさび入りタルタルソースで、やみつき感ある味わいに仕上げた。
ファミマ「サーモンタルタル 彩り野菜&パスタ」
◆タルタルソースのゆでたまご
【価格】税込338円
【発売地域】全国(北海道･宮崎県･鹿児島県を除く)
しっとりとした塩ゆでたまごにタルタルソースを合わせた。タルタルソースには、たまごサラダ、たまねぎ、ピクルスを入れ、コクと旨味のある味わいとしている。
ファミマ「タルタルソースのゆでたまご」
◆花椒香る!辛旨よだれ鶏
【価格】税込328円
【発売地域】全国(宮崎県･鹿児島県を除く)
しっとりした鶏むね肉と野菜和えに、花椒、ラー油、麻辣醤、豆板醤などを加えた辛旨なタレを合わせ、本格感のある味わいに仕立てた。
ファミマ「花椒香る!辛旨よだれ鶏」
◆ベーコンとキャベツの辛旨レッドペペロンチーノ
【価格】税込268円
【発売地域】全国
唐辛子のピリッとした辛味とガツンとしたにんにくの味わいがやみつきになるペペロンチーノに、シャキシャキとしたキャベツとベーコンをトッピングした。冷たいままでも食べられるため、おつまみにもピッタリだという。
ファミマ「ベーコンとキャベツの辛旨レッドペペロンチーノ」