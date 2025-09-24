µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ø½©¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù10·î1ÆüÈ¯Çä¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤¡×¡ÖÊ´ËöËüÇ½¤À¤·¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥¯¥¼¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï10·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞŽ¥¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½©¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤ÏÅ¹ÊÞŽ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡Ö½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ê¡ÂÞ¡×(1,977±ßÁêÅö)¤Î²Á³Ê¤Ï1,600±ß(ÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±)¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ö½©¤ÎÊ¡ÂÞ¡×(4,380±ßÁêÅö)¤Î²Á³Ê¤Ï4,250±ß¡£¡Òµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡¢2025Ç¯½©¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ó
¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤À¤·¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
º£²ó¤Î½©¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î10·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Îµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ç½©»ÙÅÙ ½©¤Î»Ô¡×´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¡£Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤¡×¤ä¡ÖÊ´ËöËüÇ½¤À¤·¡×¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ö¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û½©¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¡Ö¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ê¡ÂÞ¡×¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ê¡ÂÞ
µ×À¤Ê¡¤Ç½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¹¤ë¥¤¥Á¥ª¥·¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ê¡ÂÞ¡£1,977±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê1,600±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¹Ô¤¦¡£
¡Ò½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ê¡ÂÞ ÆâÍÆ¡Ó
¡Ò1¡ÓÊ´ËöËüÇ½¤À¤·(40g)
¡Ò2¡ÓËüÇ½¤À¤·¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹(60g)
¡Ò3¡ÓÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)
¡Ò4¡Óº®¤¼¤´ÈÓ¤ÎÁÇ Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê»Í¼ï¤Î¤¤Î¤³(150g)
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ö¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ê¡ÂÞ¡×
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡ÖÊ´ËöËüÇ½¤À¤·¡×¡ÖËüÇ½¤À¤·¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤¡×¡Öº®¤¼¤´ÈÓ¤ÎÁÇ Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê»Í¼ï¤Î¤¤Î¤³¡×¢¡¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û½©¤ÎÊ¡ÂÞ
¿Íµ¤¤Î¤À¤·¤ä¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤Ê¤É7ÅÀ¤Î¿©ÉÊ¤Ë¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ&¼¡²ó»È¤¨¤ë500±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ê¡ÂÞ¡£4,380±ßÁêÅö¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê4,250±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç10·î1Æü19»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ò½©¤ÎÊ¡ÂÞ ÆâÍÆ¡Ó
¡Ò1¡ÓÊ´ËöËüÇ½¤À¤·(40g)
¡Ò2¡Ó¤Û¤ó¤Î¤êÀ¸Õª¹á¤ëÆÚ½Á(4¿©Æþ¤ê)
¡Ò3¡ÓÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)
¡Ò4¡Ó¤«¤Ä¤ª¤Ê¤áÂû(130g)
¡Ò5¡Ó¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë(160g ¢¨¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤Î¾¦ÉÊ)
¡Ò6¡ÓËÌ³¤Æ»¾®Æ¦¤Î¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼(125g)
¡Ò7¡Ó¤µ¤Ä¤Þ°ò¥Á¥Ã¥×¥¹ ÁÇÍÈ¤²
¡Ò8¡Ó¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô(500±ßÊ¬)
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ö¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û½©¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
¡ÖÊ´ËöËüÇ½¤À¤·¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¤êÀ¸Õª¹á¤ëÆÚ½Á¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ä¤ª¤Ê¤áÂû¡×
¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¾®Æ¦¤Î¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ö¤µ¤Ä¤Þ°ò¥Á¥Ã¥×¥¹ ÁÇÍÈ¤²¡×
¢£µ×À¤Ê¡¾¦Å¹ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×