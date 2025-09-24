¡Úµð¿Í¡Û¶áÆ£ÂçÎ¼¡¡°úÂàÈ¯É½¤â¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡× ºÇ¸å¤ÎàÅÐÈÄá¤òÇ®Ë¾
¡¡µð¿Í¤Ï£²£´Æü¤Ë¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¶áÆ£¤ÏÏ²Â®¡½Âç¾¦Âç¡½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡££±£·Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·Æ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤âÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£±£±·î¤Ëµß±ç¿Ø¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤êµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ¸å¤Ï°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤Ï£³·î£±£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç±¦¸ª¤±¤óÈÄ¤òÃÇÎö¤·¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤ò¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥×¥í£±£°Ç¯¤ÇÄÌ»»£²£°£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£¹¾¡£±£µÇÔ£´¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Èº£Ç¯³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¡¢Éüµ¢¤ÎÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤²ø²æ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Á°Îã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£