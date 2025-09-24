Éð°æÁÔ¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇÉÂ¤à¿Í¤ËÄó¸À¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¸«¤Æ¤â¤¤¤Í¤¨¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤éÊÄ¤¸¤Æ¡×
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ó£Î£Ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤Î¾å¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¸«¤Æ¤â¤¤¤Í¤¨¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ë¿´¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ÆÉÂ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¿ÍÃ£¤Î¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÃ£¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë´èÄ¥¤ê¤ã¤¤¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¿Ê¸À¡£
¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤é£Ø¤Á¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼Ì¿¿¸«¤ë¤«¡¢£Æ£á£ã£å£â£ï£ï£ë¤ÏÂç¿Í¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÅê¹ÆÂ¿¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¼¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£