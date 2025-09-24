「思い切って全部脱ぐ」と予告した“びしょ濡れフェス”も話題に　韓国歌手が年齢不詳の美スタイルで悩殺【PHOTO】

2NE1のパク・サンダラが年齢不詳の美スタイルで話題を集めている。

【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラ

パク・サンダラは9月23日、自身のインスタグラムに「Memories of Bali」と書き、数枚の写真を投稿した。

投稿された写真でパク・サンダラは、バリのリゾートプールを満喫している。彼女はオレンジ色を基調としたスイムウェアに、同系色のスカートを合わせていた。

白い花柄があしらわれたデザインは、南国リゾートの明るい雰囲気にぴったりだ。何よりも、年齢をまったく感じさせない美肌とスタイルの良さ、そしてボリューム感が視線を奪った。

写真を見たファンらは「毎日若返っていませんか？」「美しい」「バービー人形のようだ」「こんな40歳、どこにもいない」と称賛の声を寄せた。

（写真提供＝OSEN）パク・サンダラ

なお、パク・サンダラは昨年の2NE1再結成以降、グループ活動と並行してソロとしても精力的に活動を続けている。

特に同年夏、音楽イベント「ウォーターボム」に先駆けて出演したラジオ番組で、「思い切って全部脱いで公演する」と予告してファンを驚かせたりした。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日生まれ。釜山で生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューもしている。