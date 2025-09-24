i-dle・ウギ、グローバルチャートを席巻！1stソロシングル『Motivation』初動41万枚突破

i-dleのウギが、1stソロシングルで大きな成果を収めた。

【写真】露出度高すぎない？ウギのざっくり衣装

9月23日、韓国のアルバム販売量集計サイトHANTEOチャートによると、ウギの1stシングル『Motivation』は初動売上（発売から1週間の販売量）41万4547枚を記録した。これにより、ウギは9月第3週のアルバムチャートで1位を獲得し、ソロアーティストとしても確かな存在感を示した。

ウギは2024年にリリースした1stミニアルバム『YUQ1』でハーフミリオンセラーを達成しており、今回のシングルでも高い初動売上を記録し、グローバルファンダムからの厚い支持を改めて証明した。

（写真＝CUBEエンターテインメント）ウギ

『Motivation』はアルバムチャートだけでなく、音源チャートでも好成績を残している。リリース直後、中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックとKugouミュージックで「デジタルアルバムベストセラーデイリーチャート」1位を獲得。タイトル曲『M.O.』は、韓国の音源サイトBugsの「リアルタイムチャート」で1位を記録し、韓国国内外のチャートを席巻した。

9月16日にリリースされたウギの1stシングル『Motivation』には、タイトル曲『M.O.』をはじめ、『Gone』とその中国語バージョンの計3曲が収録されている。全曲の作詞・作曲をウギ本人が手掛け、HIPHOPからロックまで幅広いジャンルをこなし、多彩な音楽スタイルを見せた。

なお、ウギは現在アジア7都市で開催されている「YUQI 1st Single [Motivation] POP-UP」を通じて、世界中のファンと交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。