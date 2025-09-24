チャンネル登録者数165万人、韓国イケメンユーチューバー大炎上…“悪質飲酒運転犯”の可能性囁かれる

登録者数165万人を誇る韓国ユーチューバー・サンヘギの周辺が騒がしい。

9月23日、サンヘギのインスタグラムやユーチューブにはネットユーザーからのコメントが相次ぎ、炎上状態となっている。

同日午前、ソウル・松坡（ソンパ）警察署は道路交通法違反（飲酒測定拒否）の疑いで30代の男Aを逮捕したと発表した。

Aは21日午前3時50分ごろ、ソウル江南（カンナム）区から松坡区まで飲酒運転した疑いを受けている。飲酒運転の通報を受けて現場に駆けつけた警察の飲酒測定要求を拒否し、その場から逃走したという。

道路に車を停め、約300メートルを走って逃げたAは、その後も繰り返し行われた飲酒測定の要求に応じなかったと伝えられている。

警察はAについて「チャンネル登録者数165万人を抱える人気ユーチューバー」と明かしており、ネット上ではサンヘギ本人ではないかとの憶測が飛び交っている。実際に彼のSNSやYouTubeには「飲酒運転したの？」「間違いを犯して逃げたのか」「さようなら」など、事実と決めつけるかのようなコメントが殺到。だがサンヘギ本人は沈黙を続けており、Instagramアカウントを削除したことも確認された。

警察は現在、事件の正確な経緯を調べている。