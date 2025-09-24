ASTRO・チャウヌ入隊前最後の作品！イケメン役を演じた映画『ファーストライド』の見どころは？

ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌらが出演する映画『ファーストライド』（原題）は、俳優たちが選んだ作中の思わず笑ってしまうポイントを公開した。

【写真】チャウヌ、軍服姿で見せた"デレ顔"

映画『ファーストライド』には、最後までやる奴のテジョン（演者カン・ハヌル）、明るい奴のドジン（演者キム・ヨングァン）、ハンサムな奴のヨンミン（演者チャウヌ）、目を開けて寝る奴のクムボク（演者カン・ヨンソク）、愛らしい奴のオクシム（演者ハン・ソンファ）が登場する。

同作は、1つになるともっと面白い24年来の友人たちが、初の海外旅行をするコメディーだ。

（写真＝Showbox）左から2番目：チャウヌ

出演俳優たちが、『ファーストライド』のなかの思わず笑ってしまうポイントを1つずつ挙げ、目を引く。今回公開された動画は、知らずに見ても面白いが、知ったうえで見るとさらに面白い今作ならではのポイントを盛り込んだ。

なかでも、イケメンのヨンミン役、チャウヌは映画『ラブリセット 30日後、離婚します』に続き、ナム・デジュン監督が再度大きな笑いを届けると話し、「撮影現場で面白い提案もたくさんしてくださったし、楽しかった」と明らかにした。このように、笑いのギフトセットのようなコメディーの誕生に期待が集まっている。

なお、映画『ファーストライド』は、韓国で来る10月29日に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。