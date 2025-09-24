「このレシート、何？」夫を問い詰めた妻。その返答は、予想だにしなかった一言だった｜助産師と不倫した夫の末路♯8【ママリ】
まいは、ポケットに入っていた「温浴施設」のレシートを見つけ、すぐさま夫に問いただします。内心は不倫がバレるかも…とあせった夫でしたが、口から出た言葉は まいが予想もしていないものでした。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは「温浴施設」のレシートを片手に、夫に詰め寄ります。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいの言葉にあせった様子の夫…。「同僚と会う」とウソをついていたことが、ついにバレてしまうのでしょうか。
©︎ponko008
©︎ponko008
一年以上も不倫関係を続けていた、夫。今まで、バレる気配もなかったため、油断が生じているようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫の口から出たのは「わからない」という言葉でした。予想外の言葉に、まいも困惑している様子ですね。
©︎ponko008
ウソをついているのに、夫はやけに自信満々です。この自信は一体どこからくるのでしょう。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）