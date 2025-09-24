´ñÀ×¤ÎÆ¸´é½÷Í¥¤ËÂ³¤¡¢20Âå¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Î¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤Ç¡¡ºÆº§¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡©
¡È´ñÀ×¤ÎÆ¸´é½÷Í¥¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¡¦¥¦¥ó¥»¤ËÂ³¤¡¢Í½¹ðÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥æ¥ë¥Ò¤â¤Þ¤¿¡¢Îø°¦¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¤¤¤¿»Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌÜ¤¬¹¬¤»¡×¥¡¦¥¦¥ó¥»¡¢¹¶¤á¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
ºÇ¶áÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿ÆÍ§¥Î¡¼¥È¡Ý4¿ÍÍÑ¿©Âî¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¡¦¥¦¥ó¥»¤ÏSNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂè1À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿²áÄø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÊÀÚ¤ì¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡Ö2012Ç¯¤ËSNS³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÎÉþ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¡¢ÃÏÆ»¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½ù¡¹¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤ÆÁ÷¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥©¥È¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÆ°¤²ó¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÄ¾ÀÜ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¾·ÂÔ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ðÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÈë·í¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤²¤µ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é±éµ»¤¹¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤¤á¤¯Æ»¤ò¼«¤éÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë12ºÐÇ¯¾å¤ÎºßÊÆ´Ú¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þ°Ï¤«¤é¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¸³è¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯42ºÐ¤Î¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎø°¦¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Î²ÈÂ²¤Îå«¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶¯¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¾¯¤·¼ã¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤¬¡ÖÎø°¦¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¡¦¥¦¥ó¥»¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¥æ¥ë¥Ò¤â¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬Î¥º§¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÎø°¦Ãæ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥æ¥ë¥Ò¤Ï¡ÖÎø°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥æ¥ë¥Ò¤Ï2018Ç¯¤ËFTISLAND¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£
Î¥º§¤·¤¿2¿Í¤¬Îø°¦¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¹¬¤»¤òÄÏ¤á¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¡¦¥¦¥ó¥» ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Ô¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡£2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¿Í´Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¡Ù¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2012Ç¯9·î¤Ë12ºÐÇ¯¾å¤Î»ö¶È²È¤È·ëº§¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥×¥ó¥µ¥ó¡Ù¡Ø²¦½÷¥Ô¥ç¥ó¥¬¥ó ·î¤¬Éâ¤«¤ÖÀî¡Ù¡Øº£¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¶È¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£2023Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥æ¥ë¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤ËLABOUM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯9·î¤ËFTISLAND¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¡¢11·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¡£2018Ç¯1·î¡¢20ºÐ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÈºÇÇ¯¾¯¥¢¥¤¥É¥ëÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£·ëº§¼°Á°¤ÎÆ±Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¡£3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤¿¤¬¡¢2023Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£