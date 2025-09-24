日本代表ＭＦ遠藤航が所属するイングランド１部のリバプールは、２３日のリーグ杯３回戦でＭＦ松木玖生が所属するサウサンプトンと対決。２―１で勝利し、次戦に駒を進めた。

ベンチスタートとなった松木に対し、遠藤は今季初の先発出場となった。すると前半４３分、今夏移籍してきたＦＷアレクサンデル・イサクが加入後初得点を挙げて先制に成功。そのままのスコアで前半を終えた。

後半は３１分、相手のＣＫ。ファーサイドに流れたボールに遠藤が対応したが、目測を誤ってクリアボールがエリア中央に返ってしまう。そこを決めきられて同点に追いつかれた。それでも同４０分、最終ラインからのロングパスにＭＦフェデリコ・キエーザが飛び出す。完璧なトラップから中へ折り返すと、最後は途中出場のＦＷウーゴ・エキティケが得点を挙げて逆転に成功した。

エキティケはすでに１枚イエローカードをもらっていたが、ゴール後にユニホームを脱いでしまい、２枚目のイエローカードをもらって退場。ハプニングもあったが試合はそのままのスコアで終了し、４回戦に進出した。遠藤はフル出場した。