◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 鹿島３―１Ｃ大阪（２３日・メルスタ）

鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位固めに成功した。先制されたが、知念慶のゴールで追いつき、レオセアラ弾で逆転。松村優太がダメ押し点を奪った。

＊ ＊ ＊

鹿島が勝ち点を６１に伸ばした一方、２位京都と５位町田、３位柏と６位広島の上位対決はともに引き分けに。４位だった神戸が勝ち点５７で２位に浮上した。京都と柏が同５６で追う。

試合数は全チームが「３１」でそろっており、残り７試合。鹿島としては、逃げ切りを図りたいところだ。

１ステージ制で行われた直近１０シーズン（２ステージ制の２０１５、１６年除く）において、残り７節時点の首位チームがそのまま優勝したのは４シーズンのみ（２０、２１年川崎、２２年横浜Ｍ、２３年神戸）で“Ｖ確率”は４０％。群雄割拠のＪリーグにおいて、逃げ切りＶは容易ではない。

昨季は３４節まで広島が首位だったが、３５節で広島に代わって１位に浮上した神戸がそのまま優勝。最終節での逆転Ｖも２例あり、１３年に広島が横浜ＦＭを、１７年に川崎が鹿島をかわしている。

鹿島は１０月に神戸、京都との直接対決が控えており、突き放すチャンスも、追いつかれるピンチもある状況。追われる立場でシーズン最終盤を迎えることになるが、鈴木優磨は「他会場は関係ない。自分たちが勝ち続けて、勝手に相手がプレッシャーを感じてくれればいい」と意気込みを語っている。