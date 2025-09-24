◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点をリードした３回１死走者なしのの２打席目は三飛に倒れた。大谷が打席に立つと両軍のファンから歓声とブーイングが入り交じる異様な雰囲気となった。

ダイヤモンドバックスの先発は、ブランドン・ファット投手（２６）。今季はすでに自己最多１３勝（８敗）を挙げている右腕だ。大谷は試合開始前の時点で１５打数４安打の打率２割６分７厘だが、今年５月１９日にドジャースタジアムで対戦した際にはスイーパーを捉えて左翼へ本塁打も放っている。１回表先頭の１打席目は、プレーボールの８分前まで右翼ポール際のブルペンで投球練習をして打席に入ったが、内角のカットボールを捉えきれず二ゴロに倒れた。

２回にT・ヘルナンデスの２５号ソロで１点を先取。待望の援護点をもらうと、２回までは１人の走者も出さないパーフェクト投球で３三振も奪って３回の２打席目を迎えたが三飛に倒れた。

９試合連続安打、今季最長の２６試合連続出塁、直近６試合で４本塁打を好調を維持して、レギュラーシーズン最後の６連戦を迎えた大谷。この日、シュワバー（フィリーズ）が５４号を放ち、本塁打王争いでは一歩リードを許した。３年連続の本塁打王へ、トップタイへ再浮上となる２戦ぶりのアーチに期待が集まる。投げては前回登板の１６日（同１７日）は５回無安打無失点。レギュラーシーズンは最終登板となることが濃厚で、２勝目を狙って先発登板する。ロバーツ監督は試合前に今季初めて６回を投げる可能性も示唆した。

ドジャースは、４年連続の地区優勝へ向けてマジックが「３」となっており、最短であす２４日（同２５日）にも優勝が決まる。