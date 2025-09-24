◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 鹿島３―１Ｃ大阪（２３日・メルスタ）

鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位固めに成功した。先制されたが、知念慶のゴールで追いつき、レオセアラ弾で逆転。松村優太がダメ押し点を奪った。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】思い切った先発変更は結果的に英断に。２位と勝ち点４差。１０月の神戸、京都との連戦は、４差以上の状態で迎えたいところ

ＧＫ早川友基【６・５】最後尾に君臨し、ＰＫによる１失点にとどめた。９月は流れの中から無失点継続中

ＤＦ津久井佳祐【６・５】堂々たるプレー。強心臓ドリブルのシーンは、会場からの声で背後の相手に気づいたと告白。あの時スタジアムで声を出したアナタも【６・５】

ＤＦ植田直通【７・０】圧巻２アシスト。成長著しい３０歳の右足が、メルカリスタジアムに虹を架ける。ＭＯＭ

ＤＦキムテヒョン【６・０】序盤でイエロー持ち状態となったが、堅実な対応を続け、球出し役としても機能。次節は累積で出場停止

ＤＦ小池龍太【６・０】今日も今日とて、左サイドが安心安全安泰エリアに

ＭＦ知念慶【６・５】まるでＦＷ、むしろＦＷ、というかＦＷの豪快汚名返上ゴール。今季３得点は全て植田のアシスト。植田のボールには、ストライカーの本能を呼び覚ます何かがあるのだろう

ＭＦ柴崎岳【５・５】ＰＫ献上につながった失い方はよくなかったが、ミドルを筆頭に今季ここまで見られなかった躍動感はところどころに

ＭＦ濃野公人【６・５】相手の急所で受けられる能力はＭＦ起用でも健在。斜めの動きも効果的だった

ＭＦエウベル【５・５】飛び道具枠では機能も、どこに出すかの判断が遅い場面もあり、あわや失点のバックパスも

ＭＦターレスブレーネル【５・０】背負うプレーができず流れを分断。知念のゴールにつながった右サイドの循環のように、強く寄せられなければリズムを作れるのだが…

ＦＷレオセアラ【６・５】筋肉を壮大なフリとし、肉弾戦に持ち込むと見せかけた狡猾な抜け出しから豪快な決勝点

ＭＦ舩橋佑【６・０】後半開始時ＩＮ。コンダクター的振る舞いが、ＬＩＸＩＬ賞選考委員会をうならせた模様

ＦＷ鈴木優磨【６・５】後半開始時ＩＮ。ジョーカー起用で千両役者っぷり際立つ

ＭＦチャヴリッチ【６・５】後半２２分ＩＮ、２３分ＡＳＳＩＳＴ。まさに電光石火

ＭＦ松村優太【６・５】後半２２分ＩＮ、２３分ＧＯＡＬ。まさに電光石火

ＭＦ三竿健斗【６・０】後半２６分ＩＮ。知念出場停止の次節は先発濃厚。樋口離脱もあって中盤は厳しい情勢。いざストップ・稲垣祥

ファイサル・アラバラウィ主審【５・０】国際試合でもないのに、なぜＪリーグで中東の笛を聞かなければならないのか

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）