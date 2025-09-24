なぜ、過疎地域にとって「人口減少がメリットになる」のか？　「税金依存」体質が続く【意外な背景】

いま、日本の過疎地域の面積は、1970年の27.4％から63.2％に上昇し、人口は6.9％から9.3％に増えている。過疎地は財政が苦しい、生活しづらいと思われているが、あまり知られていないメリットもあるという。

日本中で地方創生に関心が高まるなか、過疎地域に住む人々のリアルな感覚を紹介しよう（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。

補助金を得るための手段

ある役場が作成した計画書（地方創生）の人口予測データは、人口減少がゆるやかに落ち着いていずれ止まると予測している。日本の人口が増えていた過去60年間にわたって、先人たちは人口減少を止められなかった。それを日本の人口が減る時代に止められると考えている。

これに対して、人口問題研究所の予測では、45年間で人口が半減する。過去の統計データを総合的に鑑みて妥当な予測だ。では、役場はなぜ実現性の乏しい人口予測を行うのか。その理由は二つある。一つ目は、根拠のない自信だ。過疎地域では地域の自然環境や特産品の価値を感覚的に高く見積もる傾向がある。それらは確かに素晴らしいのだが、人口減少を食い止める要因にはならない。

二つ目は、補助金を得るための手段だ。人口減少対策の補助金を地域に落とすのが計画書の目的である。補助金さえ地域に落ちれば計画書の実現性はどうでもよい。

人口減少のメリット

地域の人口減少は一般的にデメリットとして捉えられる。ところが、人口減少で得られる多くのメリットがある。どの地域で暮らしていても一定の行政サービスを保つのが政府の方針だ。財政破綻が起こった夕張市でも約6千人が生活している。その住民の生活を保つには一定数の地方公務員が必要になる。

たとえば、行政部門·教育部門·警察部門·消防部門·会計部門等だ。過疎化が進むと地方公務員の割合が相対的に増える。離島では公務員率が過半数に達する地域もある。人口減少は地方公務員の割合を増やすメリットがある。

それらの地方公務員にとって地域の成長と発展は給与の上昇につながらない。地域の衰退も給与の減少につながらない。その一方で、人口減少は業務量の低下につながる。限られた人員で業務を行う中で人口減少はメリットになる。

補助金事業者にとっても補助金の申請が通り易くなるメリットがある。たとえば、申請理由として「過疎化で地域は寂れた状態にある。それゆえ、賑わいのための補助金が必要になる。その補助金を地域対策事業として使う」といった主張は正当性を持つ。人口減少は補助金を獲得する根拠として強力な武器だ。

実際に、魅力のない寂れた商店街に「地方創生支援金」等が落ちている。利用率の低い物産館に「地域活力づくり総合補助金」等が落ちる。地道な活動実績をアピールすることで「地元に貢献している」といった評価を受ける。利害関係者の口添えを得ることで、補助金の継続的な受給につながる。

市町村議会においても、「これまでの地域対策は上手くいっておらず、さらなる支援が必要だ。そのための予算をお願いしたい」といった提案を繰り返している。

このとき、「上手くいっていないのならやめよう」といった方向には決してならない。「上手くいっていない」という事実を根拠として予算を確保している。これが地域支援の活動実績となって議員の再選につながる。組織票を握る議員にとって人口減少は地盤を固め易くなるメリットがある。

地域経済が衰退する過疎地域において、その持続性を高める手段は税金依存だ。過疎化を巧みに使った税金依存が、過疎地域の生存戦略として最も有効な手段となる。

それゆえ、人口減少を前提とした現実的な対策が図れない。昭和の時代から似たような地域対策が繰り返されている。人口減少によるメリットのほうが大きい中で、利害関係者に危機感を持つよう促すのは無理がある。

【つづきを読む】『信じられない！ 「企業との連絡はFAX」「メールも紙で保存」…超・保守的な田舎の役場のリアル』

