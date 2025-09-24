2025年9月21日の夜、東京都新宿区の国立競技場で開催された陸上の世界選手権を観戦された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。

天皇陛下はネクタイ、皇后雅子さまと愛子さまはジャケットの色をそれぞれ濃淡の違うライトグリーンで揃えられ、仲睦まじいリンクコーデをみせられた。これまでも、天皇ご一家は秋のスポーツ観戦の際に、人々の目を引くファッションで出かけられている。

正反対の色でインパクトのあるコーデに

世界陸上を観戦された際、愛子さまは若草色のジャケットにライトグリーンのワンピース、オフホワイトのバッグとヒールをあわせ、爽やかなコーデにされていた。

雅子さまは、ライトグリーンのジャケットより少し色が濃いパンツに、グリーンが2色入ったバイカラーのヒールを組み合わせた。ほとんどのアイテムをグリーンでまとめられていたが、ライトグリーンのスカーフには、紫色の花びらのような模様が入っていた。紫は緑と正反対の色なので、強いコントラストが生まれ、インパクトとメリハリがつく。

愛子さまが幼少期の頃からリンクコーデ

世界陸上を観戦された時と同じように、これまで何度もリンクコーデで秋にスポーツ観戦をされてきた天皇ご一家。色を揃えられているのは愛子さまが幼少期のころからだ。

2006年9月、大相撲秋場所の初日を観戦された際、雅子さまは白いジャケットに黒のワンピースを組み合わせたワントーンコーデで来場された。当時、4歳だった愛子さまはピンクのワンピースに白い靴下と靴を履き、バッグを手にされていた。天皇陛下（当時は皇太子）はグレーのスーツに白いワイシャツをお召しになり、ご家族でパキッとした白を取り入れて、統一感を持たせていた。

翌年の2007年9月にも、大相撲秋場所を観戦された天皇ご一家。この年、雅子さまと愛子さまはアイボリーやオフホワイトなどのアイテムでオールホワイトコーデを完成されていた。

そして、愛子さまのトップスやバッグがくすみのない鮮やかな白で、天皇陛下のシャツとリンクし、家族そろって並ぶと白のリンクコーデになっていた。

秋色の同色系コーデでご観戦

ペールカラーや明るい色以外に、秋を感じさせる色味のコーデで来場することもあった雅子さま。

2013年10月12に開催された「全国障害者スポーツ大会」の開会式に出席された際は、くすみオレンジのセットアップに、スーツと同じ色の帽子を合わせていた。また、バッグとグローブをダークブラウンにすることで同色系でまとめ、さらに季節感を出していた。

翌日、バスケットボール競技を観戦された際には、ベージュよりのグレージュのセットアップをお召しになっていた雅子さま。そのパンツスタイルのスーツに、少し濃いめのベージュのバッグとヒールと合わせ、絶妙な濃淡の違いを効かせた、同色のアイテムを組み合わせてワントーンコーデを完成させていた。

雅子さまは秋にマッチした色として、くすみカラー以外にも深みのあるトーンを選ばれている。2023年10月29日、天皇陛下と共に東京競馬場で秋の天皇賞をご覧になった際にはワインレッドのセットアップをお召しに。この時、パンツスーツよりも少し濃い、ボルドーカラーのバッグとヒールを合わせ、ワンカラーコーデにされていた。

ダークカラーやくすみカラーに、統一感が出るように同色系のアイテムを合わせるのが雅子さま流の秋コーデのようだ。