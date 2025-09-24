大好評の中で最終回目前となったNHK連続テレビ小説『あんぱん』。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、『あんぱん』での"助演男優"の活躍を振り返ります。

【写真】〈勝手にノミネート！〉山田美保子さんが選ぶ『あんぱん』助演男優賞7人！のぶと嵩を支え続けた“活躍”

登場シーンは少なかったが神回と呼ばれた

久しぶりに、ほぼリアタイした朝ドラ。脚本を担当する中園ミホさん（66才）も入っているボランティア集団「エンジン01文化戦略会議」のグループLINEで、感想を伝え合う日課も間もなく終了してしまい、ロスが怖くてたまらないのがNHK連続テレビ小説『あんぱん』です。

これまでにもさまざまな観点で書かせていただきましたが、ラストとなる今回は、のぶ（今田美桜さん・28才）や嵩（北村匠海さん・27才）を支え続け、お二人の心に明かりを灯した、いわば助演男優賞の皆さんを振り返りたいと思います。

ノミネートさせていただいたのは、

●竹野内豊さん（54才）

●二宮和也さん（42才）

●阿部サダヲさん（55才）

●妻夫木聡さん（44才）

●中島歩さん（36才）

●津田健次郎さん（54才）

●大森元貴さん（29才）

です。

釜じい（吉田鋼太郎さん・66才）や結太郎さん（加瀬亮さん・50才）、千尋（中沢元紀さん・25才）、豪ちゃん（細田佳央太さん・23才）らも加えたかったのですが、涙をのんで、この7人に絞らせていただきます。

（以下、ネタバレ含みます）

まずは嵩の伯父であり育ての父である寛こと竹野内豊さんは、『あんぱん』前半の道しるべとなる人物でした。「何のために生まれて何をしながら生きるのか」を説き、「絶望の隣は希望」とも教えてくれた寛さん。後にやなせたかしさん（享年94）が紡ぎ出す物語の原点でもありました。愛妻家でもあった寛さんと千代子さん（戸田菜穂さん・51才）夫妻はお幸せだったと思います。

最期は決して「医者の不養生」ではなく、困っている人に自らの顔を差し出す『アンパンマン』の精神に通じていらっしゃいました。果たして竹野内さんの人気は再燃。テレビCMも増え続けているし、イケオジとして多くのランキングの上位を飾ることに……。プライベートで独身を貫いていらっしゃることも高ポイントの理由です。

続いては嵩と千尋の父で、登美子さん（松嶋菜々子さん・51才）の夫・清こと二宮和也さんです。多くの冠バラエティー番組が絶好調で、主演映画『8番出口』は海外でも高評価。「ニノ無双」と言われるタイミングでの初の朝ドラ出演となりました。

スタート時にはすでに他界している設定だったので登場シーンは極めて少なかったのですが、戦地で意識を失った息子・嵩の危機を救うために"イマジナリー"で再登場した日は神回と呼ばれた中の一本。2015年、主演映画『母と暮せば』の完成披露試写会で吉永小百合さん（80才）がニノを「フェアリーのような」と表現されたことを思い出しました。

続いては、巷の『あんぱん』キャストの人気投票で1位に輝く、ヤムおんちゃんこと阿部サダヲさんです。退場フラグが立つも、いち早く出演した『あさイチ』（NHK）のプレミアムトークで"戦後も出てくる"と自らネタバレさせた通り、朝田家のムードが暗くなりかけるとどこからともなく登場して、あんぱんを焼いてくれました。でも後半はドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）でネルラこと松たか子さん（48才）も助けなければならず、出番が激減してしまったのです。

7月期の民放連ドラには、阿部さん以外にも中沢元紀さん、中島歩さん、瀧内公美さん（35才）、志田彩良さん（26才）、そして木村優来くん（9才）ら『あんぱん』キャストは引っ張りだこでしたから、"大人の事情"があっての出演減少だったのかもしれません。

映画では気づかなかったコメディーの才能

そんな中、戦地で出会った頃から嵩の才能を伸ばし続けてくれ、『キューリオ』設立後も上等兵キャラのまま嵩とのぶを支えてくれたのが八木こと妻夫木聡さん。モデルとなっている『サンリオ』は、実は私が入社試験で唯一受けた一般企業なので（不採用でしたが）、上司になったかもしれない八木さんのことはかなり気になりながら見ていました。もちろん蘭子（河合優実さん・24才）とのシーンも、『あさイチ』の博多華丸さん（55才）に勝るとも劣らないほどチェックし続けています。

そして、のぶに写真と速記を教えてくれた次郎さんこと中島歩さん。中園さん作の『花子とアン』以来の朝ドラですが、河合さんや阿部さんと共演していらした『不適切にもほどがある！』（TBS系）での好演も相まって、多くのテレビCMに出演する、この半年となりました。

登場でネットを沸かせたのは東海林編集長こと津田健次郎さん。イケボのイケオジとして女性人気がうなぎ上りの津田さんは近年、亡くなる役や病と闘う役が多く、都度、役作りをされています。『あんぱん』でも医師の制止を振り切って、入院中の高知の病院から東京までやってくるのです。そして嵩やのぶに笑顔で大切なことを伝え旅立つとは、なんてカッコイイ……。『19番目のカルテ』（TBS系）へのゲスト出演に続き、10月期の『ザ・ロイヤルファミリー』（同）と連続で日曜劇場に出演。そこで八木さんとも共演されます。

最後は、いせたくやことMrs. GREEN APPLEの大森元貴さんです。timeleszの菊池風磨くん（30才）とW主演した映画『＃真相をお話しします』を見たときは、まさか大森さんにこんなにもコメディーの才能があるとは気づきませんでした。

超人気バンドのボーカルとしてとてつもない結果を残している大森さんの存在は、DISH//のボーカルでもある北村さんに大いなる刺激を与えていらしたようで、遂にバツ3となった"いせたく"に度肝を抜かれた嵩とのシーンは恐らくアドリブで、最高でした。

助演女優賞も挙げたいところですが、また別の機会に……。9月26日の最終回まで正座して拝見します！

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年10月9日号