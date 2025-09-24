◇ア・リーグ ヤンキース 3X―2 ホワイトソックス（2025年9月23日 ニューヨーク）

ア・リーグ東地区2位のヤンキースが2年連続ポストシーズン（PS）進出を決めた。本拠ヤンキースタジアムで行われたホワイトソックス戦で、3―2と9回逆転サヨナラ勝ち。ア・リーグでは東地区首位のブルージェイズに続くPS進出となった。

1―2で迎えた9回裏、8番・ボルピ、9番・ウェルズの連打で無死一、二塁。1番・グリシャムが二ゴロ併殺、2番のジャッジが申告敬遠の2死一、三塁で、ホワイトソックス5番手アイサートがフルカウントからの7球目を暴投して2―2の同点に追いついた。さらに2死一、二塁で、代走から4番に入っていたカバジェロが中前へ落とす安打を放ち、二塁走者のジャッジが生還してサヨナラ勝ちした。

ヤンキースは2回にウェルズの適時二塁打で先制。しかし、先発のL・ヒルが6回、ホワイトソックスの3番・モンゴメリーに逆転2ランを打たれていた。2年連続50本塁打にあと1本と迫っているジャッジは、2度の敬遠を含む3四球で2打数無安打だった。

土壇場でのサヨナラ勝ちにヤンキースタジアムは大熱狂。ナインはロッカーでシャンパンファイトを繰り広げて喜びを分かち合った。首位ブルージェイズがレッドソックスに敗れたため、ゲーム差は1に縮まった。