【シカゴ＝平沢祐】米大リーグ機構は２３日、ストライクかボールかを自動で判定する「オートメイテッド・ボール・ストライク（ＡＢＳ）」を来季から導入すると発表した。

オープン戦、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全試合で適用される。

プレーごとの判定は審判が行い、確認を要求する「チャレンジ」の際にＡＢＳを利用する。各チームに２度の権利があり、成功すればチャレンジできる回数は減らない。延長戦に入った場合、チャレンジ権が残っていないチームには１回の権利が与えられる。要求できるのは投手、捕手、打者だけで、判定直後に帽子やヘルメットをたたいて意思表示する。

ボールの一部がストライクゾーンに触れていればストライクと判定され、球場内では、チャレンジの結果がグラフィックで表示される。

ＡＢＳは、マイナーでの運用を経て、メジャーの今季のオープン戦で試験的に導入された。オープン戦では１試合あたり４・１回のチャレンジがあり、５２・２％で判定が覆った。オールスター戦でも採用された。

選手、導入に好意的意見

今季のオープン戦で試行されたＡＢＳシステムを経験した選手たちの意見は、好意的なものが多かった。ドジャースの大谷と本塁打王争いをしているフィリーズのシュワーバーは「審判員のことは好きだが、システムを導入すれば、もし大事な場面で人為的なミスが起きても、チャレンジをして正しく判定できるのは良いと思う」と語っている。システムを使うことで試合の進行に影響が出る懸念もあるが、ドジャースのマンシーは「試合の流れは全然遅くならないし、スピーディーに進む」と評価していた。（ロサンゼルス支局 帯津智昭）