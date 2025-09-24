ミャクミャク×ラブブが登場 万博閉幕直前10月1日〜11日 「抽選販売」方法発表【詳細】
大丸松坂屋百貨店は24日、大阪・関西万博の「ミャクミャク」と人気キャラクター「ラブブ」が公式コラボレーションしたフィギュアの発売を発表した。
【写真複数】ミャクミャク×ラブブ、キュートなお尻
アイテムは『LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア』で、ラブブがミャクミャクになりきって登場した。ラブブならではのユニークなルックスと、ミャクミャクのかわいさが絶妙に融合した特別なデザインとなり、付属のストラップはケースやバッグ、IDカードにも取り付けることができる。
「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」の公式Xでも同日、「LABUBU コラボ商品 10月1日（水）〜11日（土）発売！」と予告。
購入方法は「LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選販売をいたします（抽選応募用二次元コードは当日ストア前に設置します）」と伝えた。
■『LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア』
フィギュア本体の高さ：約10センチ、ストラップ：長さ約43センチ×幅約2センチ
※ストラップは商品本体には装着できません。
税込4400円
販売期間：2025年10月1日（水）→11日（土）
※販売日や抽選応募期間の変更が生じた際は当ストア公式Xアカウントにてお知らせいたします。
抽選応募期間・応募方法 販売日当日の9時〜13時
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店に設置する抽選応募用二次元コードをスマートフォンにて読み込んでください。
※ご応募は、お一人様 1日1回限りです。
※1回のご当選で、1点のみご購入いただけます。
※お申し込み・商品ご購入には、LINEアプリ・アカウントが必要です。
当選発表 各販売日当日、13時30分頃に抽選結果を通知、LINEにて当選された方には「チケットを発券しました」が表示されます。
当選された方は、14時以降、番号順で順次お呼び出しいたします。
呼び出しがございましたら、当選者待機列にてお待ちください。
※画面上部に「スワイプ操作（SWIPEと記載のアニメーション表示）」が出現しますが、スタッフにて画面操作をいたしますので、お客様ご自身では操作をしないでください。（操作された場合、整理券は無効となりますのでご注意ください）
※当日はLINEアプリが使用できる状態でお越しください。
※呼び出しから3時間以内に当選者待機列に来られない場合は、当選は無効になります。
※その他、「デジタル整理券に関する注意事項」をご覧ください。
