「大丈夫かー！？」はみ出し禁止を連続“イエローカット”の危険な追い越しバイク、大黒PA入口ではバイクが右折車と衝突
対向車迫る中すり抜け…連続追い越しのバイク
早朝の京都市でカメラが捉えたのは、追い越しのためのはみ出しが禁止されている黄色いセンターラインを超えて走るバイクだ。
目撃者：
あれだけイエローカットして、危ない運転して抜くというのは…。
イエローカットした直後、カーブに差し掛かると、またしても掟破りのイエローカット。
対向車が迫る中、すり抜けるようにダンプカー2台を追い越し、走り去って行った。
目撃者によると、バイクに乗っていたのは30代くらいの男性だったという。
目撃者：
バイクは生身なんですよね。対向車とぶつかる、ダンプに巻き込まれることがあれば本当にえらい事故になってると思います
PA入口で右折車と接触しバイク転倒
横浜市の大黒PAでは15日午前10時過ぎ、パーキングの入口付近で右に曲がろうとした車と、後ろからまっすぐに進んでいたバイクが接触した。
バイクが車とぶつかった瞬間、大きなエンジン音を立てながらバイクが地面に転倒。
すぐに車のドライバーが降りてきて、バイクに駆け寄った。
目撃者：
バイクのライダーは地面に倒れて、ずっと動けない様子でした。
事故の発生から約3分後、パトカーが現場に到着。
近くにいた人が「大丈夫かー！？」と心配そうに集まってきた。
その後、ライダーは病院に搬送された。
警察によると、バイクに乗っていたのは40代の男性で、左足を打撲したものの命に別状はないという。
（「イット！」9月23日放送より）