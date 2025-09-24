今年も“Suicaのペンギン”コラボトートバッグセット発売！

　Suicaペンギンと「CAFE＠HOME（カフェアットホーム）」がコラボレーションした「Suicaペンギン×CAFE＠HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」の第3弾が、9月24日（水）から、JR東京駅構内のグランスタ東京にある「COFFEE STYLE UCCグランスタ東京店」で、数量限定発売される。

【写真】食べ物に合わせてコーヒーを選べるセットも！　2種ラインナップ詳細

■ちょっとしたお出かけにぴったり

　今回登場する「Suicaペンギン×CAFE＠HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」は、JR東日本の人気キャラクターであるSuicaペンギンを描いたオリジナルトートバッグと「CAFE＠HOME」のコーヒーを詰め合わせたスペシャルセット。

　トートバッグには、さまざまな表情のSuicaペンギンをデザイン。約190mm×200mm×100mm（間口300mm）と、ちょっとしたお出かけやお弁当入れにぴったりのサイズ感となっている。

　また、「CAFE＠HOME」のコーヒーも付属。1日のシーンに合わせて味わえる「Life with Coffee」セットと、食べ物に合わせて選べる「Food with Coffee」セットの、2タイプがラインナップされる。