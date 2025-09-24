最新アイアンの7番のロフト角平均は30.17度だった！【41モデル試打比較】
今年の秋は、タイトリスト、テーラーメイド、ピンなど人気メーカーから続々と新アイアンが登場。そこで今回は、最新アイアン41モデルの7番アイアンの平均ロフト角を調査した。
【写真】売れ筋『ZXi5』『T250』『i240』『ミズノプロ M-15』の飛距離・つかまり・スピン・操作性・打感などを5段階評価
41モデルを集めて7番アイアンのロフト角を調べた結果、平均は30.17度。以前は29度前後が主流だったが、最新モデルではややロフトが寝ている傾向が見られた。ツアー1勝を挙げているギアに精通するプロゴルファー、市原建彦はこう話す。「数年前に比べると、ロフト26〜28度のストロングロフトは減り、29度、30度、32度といったモデルが増えています。ロフトが多めの方がスピン量が安定し、タテの距離感も合わせやすくなります。また、タイトリスト『T250 Launch SPEC』やミズノ『HLシリーズ』のように、アベレージゴルファーをターゲットにあえてロフトを寝かせたモデルも増えているので、試してみる価値はありますね」今回、ブレード長とロフト角を基準にアイアンを4タイプに分類。それぞれ4タイプの7番ロフトの平均も算出してみた。ブレード長78-81mm、ロフト角28-30度の【Aタイプ：バランス型】は、7番平均ロフト30.58度。シャープな顔を持ちながら、やさしい軟鉄鍛造モデルが多く、飛距離・操作性のバランスに優れる。人気モデルが集中し、『ZXi5』『T250』『i240』『ミズノプロ M-15』などが該当する。ブレード長78mm以下、ロフト角31度以上の【Bタイプ：アスリート型】は、7番平均ロフト32.54度。ロフトが31度以上あって、ブレード長が短い特徴を持つ。スピン性能、操作性が高くて、上から打ち込める人に適する。『P7CB』『T150』『ZXi7』『241CB』『ミズノプロ S-1』などが該当する。ブレード長80mm以上、7番ロフト角28-30度の【Cタイプ：アベレージ型】は、7番平均ロフト29.05度。ミスヒットに強く、打球が上がりやすい。『エリート』『G440』『PRGR04』『C07PC』などが該当する。『G440』は今季ロングセラーとなっているモデルだ。ブレード長79mm以上、7番ロフト角25-30度の【Dタイプ：飛び系】は、7番平均ロフト27.25度。ストロングロフト設計で、低スピンかつ高弾道の飛びが狙える。ブレード長も長く、ミスに強く1番手上の飛びを狙うシニア層に受けている。『ゼクシオプライム』『インプレス ドライブスターTYPE/D』『T//WORLD Hx』『DS-ADAPT』などがそれに当たる。ロフト角という視点でアイアンを選ぶと、自分に合う一本が見つかりやすくなるかもしれない。★試打リスト【Aタイプ：バランス型】ブレード長 78-81mm ロフト角 28-30度テーラーメイド：P8CBテーラーメイド：P790キャロウェイ：X FORGED MAXピン：i240タイトリスト：T250ダンロップ：スリクソン ZXi5ミズノ：ミズノプロ M-13ミズノ：GH-251 FORGEDブリヂストン：258CBPブリヂストン：242CB＋本間ゴルフ：T//WORLD Vxフォーティーン：TB-5 FORGED【Bタイプ：アスリート型】ブレード長 78mm以下 ロフト角 31度以上テーラーメイド：P7CBテーラーメイド：P770タイトリスト：T100タイトリスト：T150ダンロップ：スリクソン ZXi7ミズノ：ミズノプロ S-1ミズノ：ミズノプロ S-3ブリヂストン：241CB本間ゴルフ:：T//WORLD TOUR Vコブラ：KING TECヨネックス：EZONE CB302 グラファイトハイブリッド鍛造プロトコンセプト：C05TP【Cタイプ：アベレージ型】ブレード長 80mm以上 ロフト角 28-30度キャロウェイ：エリートキャロウェイ：エリートXピン：G440ダンロップ：スリクソン ZXi4ミズノ：ミズノプロ M-15本間ゴルフ：T//WORLD Pxプロギア：PRGR04コブラ：DS-ADAPT MAXプロトコンセプト：C07PC【Dタイプ：飛び系】ブレード長 79mm以上 ロフト角25-30度キャロウェイ：X FORGED MAX STARタイトリスト：T350ダンロップ：ゼクシオプライムヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/Dヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/S本間ゴルフ：T//WORLD Hxプロギア：PRGR03コブラ：DS-ADAPT■解説・試打 市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。1996年に世界ジュニアで優勝して、翌年プロ転向。2006年の「アサヒ緑健よみうり･麻生飯塚メモリアルオープン」でツアー初優勝を挙げている。◇ ◇ ◇人気アイアンシャフトを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン
飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！
悩みを消してくれる“運命”のドライバーシャフトが見つかるYES・NOチャート
【写真】売れ筋『ZXi5』『T250』『i240』『ミズノプロ M-15』の飛距離・つかまり・スピン・操作性・打感などを5段階評価
