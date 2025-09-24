Snow Man深澤辰哉、夢は冠番組MC 『ノンストップ!』とコラボで『ESSE』初表紙
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、10月2日発売の『ESSE』11月号表紙に初登場する。創刊44周年を記念して、深澤が木曜レギュラー（隔週）を務めるフジテレビ系朝の情報番組『ノンストップ!』とコラボレーションとなる。
【番組カット】絶景を眺めながら…積もる思いを語り合う佐久間大介＆深澤辰哉
インタビューは“深澤辰哉AtoZ”と題し、23個の質問で仕事のことやメンバーのことはもちろん、暮らしのことや家族の話まで、深澤さんの魅力にたっぷり迫る。まるで“おうち”のような雰囲気のスタジオで行われた撮影は、終始リラックスムード。大きなドーナツをほお張ったり、ゲームをしたり、自然体な“ふっかさん”の魅力全開のグラビアに仕上がっている。
■インタビュー 一部抜粋
深澤辰哉としての夢は、自分がMC（司会）をする「冠番組」が欲しいです。「Snow Man」というグループに自分が還元できるのは、MCという形だと思うから。
今、いちばんの癒やしは買い物かな。普段ストレスはあまり感じませんが、買い物している時間がリフレッシュかも
