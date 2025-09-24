お笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透（35）と兎（37）が、23日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）にゲスト出演。賞レースで結果を残すための“願掛け”について語った。

今年7月に行われた新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト 漫才＆コント 二刀流No.1決定戦 2025」決勝では、2点差という結果で惜しくも優勝を逃した2人。未だ賞レースでの結果が出てない状況に、兎は“願掛け”として「一番大好きな、スナック菓子とおかきを食べちゃいけないっていうルールになっている」と打ち明けた。

これに「千原兄弟」千原ジュニアは「“ポテトチップス”とかじゃなくて？全部！？」と驚いたが、堂前は「ラジオ（番組）のノリで。2位が凄く多いんで、優勝するには何か足りないんじゃないかってことで」と話した。

対して堂前は、「（兎に）“僕は何を禁止したらいい？”って聞いたら、“知らん”“分からん”って冷たい返事をするのをやめてくれ」と言われたことを説明。翌日から即実行したものの、なぜか堂前から兎への会話スタイルが敬語になったといい、兎は「それはやめてほしい。戻してほしい」と嫌がった。

しかし「前から思ってた」と堂前。「5、6年ぐらい前から、なんでこいつは俺にタメ口なんやって思ってて」と、同期ながら兎の普段の生活態度に不満があったようで、「怠惰っぷりとかも近くで見てたんで、なんで？って思ってた」と回想。ただ兎は自身より年上のため、「年上か。一回敬語でやってみるかって敬語にしたら、めっちゃしゃべりやすい」と、“お試し”のつもりがハマったことを打ち明けた。

とはいえ堂前は「でもオモテでは敬語はナシっていう感じで、2人きりになった時に敬語なんです」と解説。そんな堂前の様子に、兎は距離を感じているようで「めっちゃ嫌です、めちゃくちゃ嫌です」と不満をぶつけていた。