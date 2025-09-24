辻ちゃん長女・希空（のあ）、ミニスカで美脚披露「パーカー着れる季節きて嬉しい」
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が23日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、美脚際立つミニスカ姿
希空は「パーカー着れる季節きて嬉しい」とコメントし、黒のオーバーサイズパーカーにグレーのプリーツスカートを合わせたスタイルを披露。証明写真撮影場所とみられる場所で撮影された写真では、スカートから伸びる美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「秋コーデが可愛い」「美脚」「パーカースタイルが似合ってる」「可愛すぎ」「おしゃれセンス抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、美脚際立つミニスカ姿
◆希空、秋のカジュアルコーデで美脚披露
希空は「パーカー着れる季節きて嬉しい」とコメントし、黒のオーバーサイズパーカーにグレーのプリーツスカートを合わせたスタイルを披露。証明写真撮影場所とみられる場所で撮影された写真では、スカートから伸びる美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「秋コーデが可愛い」「美脚」「パーカースタイルが似合ってる」「可愛すぎ」「おしゃれセンス抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】