　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.01　6.36　5.42　6.07
1MO　8.52　6.55　6.69　6.43
3MO　9.12　6.83　7.45　7.29
6MO　9.10　6.83　7.85　7.47
9MO　9.17　6.93　8.20　7.71
1YR　9.26　7.03　8.44　7.90

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.08　7.13　6.62
1MO　7.47　7.74　6.85
3MO　8.55　8.41　7.24
6MO　8.89　8.68　7.37
9MO　9.22　9.02　7.54
1YR　9.45　9.25　7.65
東京時間10:13現在　参考値

イベントクリアで動意が低下しており、短期ボラは落ち着いた動き