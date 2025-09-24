通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.01 6.36 5.42 6.07
1MO 8.52 6.55 6.69 6.43
3MO 9.12 6.83 7.45 7.29
6MO 9.10 6.83 7.85 7.47
9MO 9.17 6.93 8.20 7.71
1YR 9.26 7.03 8.44 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.08 7.13 6.62
1MO 7.47 7.74 6.85
3MO 8.55 8.41 7.24
6MO 8.89 8.68 7.37
9MO 9.22 9.02 7.54
1YR 9.45 9.25 7.65
東京時間10:13現在 参考値
イベントクリアで動意が低下しており、短期ボラは落ち着いた動き
