◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後の初回先頭の第１打席で二ゴロに倒れた後、初回のマウンドは１奪三振で３者凡退と完璧な立ち上がりを見せた。

１番ペルドモのバットを９４・２マイル（約１５１・６キロ）の内角カットボールで粉砕して右飛に打ち取ると、２番マルテは９７・９マイル（約１５７・６キロ）の内角直球で詰まらせて二ゴロ、３番キャロルは７９・８マイル（約１２８・４キロ）カーブで緩急をつけて見逃し三振に斬った。初回の最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。Ｄバックス戦はエンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板。試合前に敵軍のロブロ監督は「（大谷は）世界最高の選手の一人。彼に対するゲームプランはありますが、間違いなく速球中心になるだろう。だから我々は速球に備えている」と話していた。

大谷の圧巻の投球に打線が応えた。直後の２回先頭。ドジャースは５番のＴ・ヘルナンデスが２５号先制ソロを左翼席最前列にたたき込んだ。カウント２―２からファットのスイーパーを捉え、打球速度１０１・１マイル（約１６２・７キロ）、角度３７度、飛距離３８０フィート（約１１５・８メートル）でスタンドまで運んだ。大谷はこの日がＭＬＢ通算１００登板目。今季２勝目へ待望の先取点が入った。大谷についてロバーツ監督は「もちろん試合展開によるが、順調にいってくれれば６回を投げ切ってもらいたい。パフォーマンスも上がってきているし、調整の段階は終わってプレーオフモードになっている」と明かしている。