人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、社会起業家で若者の政治参加を促す「笑下村（しょうかそん）塾」代表のたかまつななさん（32）と、夫のヒデさん（32）。

＊＊＊

【写真を見る】幸せいっぱいの笑顔で手をつないで… たかまつななさんと夫・ヒデさん

事実婚を選んだ理由

8月17日、ななさんは自身のSNSで事実婚したことを発表。

たかまつななさん

法律婚とすることも当初は考えたが、現在の婚姻制度の下で夫婦別姓は認められておらず、どちらかが改姓しなければならない。二人は慣れ親しんできた姓を変えずに夫婦になれる方法を模索。話し合いの結果、事実婚を決めた。ななさんには「一生好きな人と永遠の愛を誓いたい」という思いもあって、彼のプロポーズをきっかけに発表することにしたという。

出会いはマッチングアプリだ。2023年11月にアプリ上でやりとりを始め、翌12月に初めて会った。メディアを通じ、ななさんの舌鋒の鋭さを知っていたヒデさんは、初めて会う本物の彼女に「思いの外柔らかい印象だった」と好感を抱く。ななさんも「しっかりと話を聞いてくれて落ち着いた」と振り返る。

政治や社会問題といった堅い話から趣味などのたわいもない話まで、いろいろと満遍なく盛り上がった。

「子どもが欲しくて、一日も早く結婚したかった」

その後、ほぼ毎日電話するようになり、彼女の方から「今度、立民の野田（佳彦）さんにラジオに出てもらうけど、何聞けばいいと思う？」とアドバイスを求めることも。

実はななさん、「子どもが欲しくて、昔から一日も早く結婚したかった」と明かす。アプリも出会いの一手段として6年前に登録。一方、ヒデさんはこれまで恋愛に費やした時間が長くなく、告白までに少し時間を要した。ななさんが根気強く「思いははっきりと言葉にしてほしい」と訴え続けていたところ、24年2月23日、ヒデさんは決心。ななさんに「付き合おっか」と告げたのだった。

「軽い感じに少し不満はあったけど、OKしました」

と、ななさんは笑う。

都知事選の街頭演説を回るデート

7月の都知事選では、主要陣営の街頭演説を回るデートもした。12月末には同居を開始。互いに仕事で忙しい中、彼が掃除を苦手にしていると察したななさんは、ロボット掃除機「Eufy」を導入。彼も床に物を置きっ放しにしないようになったという。

今年1月に年金を巡る問題でななさんに殺害予告が届くなど、彼女のSNSが炎上した際はヒデさんの存在が大きかった。この一件から「（結婚するなら）この人がいい」との彼女の思いは強まった。

6月末には宮古島へ旅行するも、やはり互いに忙しく、日程をすり合わせて別々の便で宮古島入りし、別々の便で帰った。それでもシュノーケリングでウミガメと泳ぎ、星空ツアーに参加して肉眼で見る美しい天の川の感動を共有できた。

「バラの花束が欲しい」とアピール

そんな多忙さがあってなお早く結婚したかったななさんは、たびたび「バラの花束が欲しいなあ」とヒデさんに秋波を送る。候補日に「区切りのいい日」を考えていた彼は、7月5日＝彼女の誕生日にプロポーズの照準を合わせた。

東京・恵比寿の夜景が見えるレストランを予約し、「おめかししてきてね」と彼女に告げ、「私の妻になって」という花言葉の12本のバラの花束を用意した。

デザートのタイミングで個室に案内され、「結婚しよう」とヒデさん。バラの花びらにも「Marry me」の文字が刻まれている。ななさんは感激した。当然「こちらこそよろしくお願いします」と応えた。

「私たちのように、選択的夫婦別姓の制度がないために別姓未婚のまま待機している人がいることを知ってほしい」と、ななさん。

今後は互いの仕事を尊重し合って暮らす中で、子どもは「複数欲しい」とも。

法律婚とは形が違えど、「忙しくても家族でいられる時間を取れるようにしたい」と声をそろえて語る。

そんな二人のあり方に、事実婚も法律婚もない。

「週刊新潮」2025年9月25日号 掲載