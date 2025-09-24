今年３月末にフジテレビを退社してフリーとなった西岡孝洋アナウンサー（４９）が、ビジネス映像メディア「ＰＩＶＯＴ」の取材を受けたことを報告した。

２４日までにインスタグラムを更新。「ＰＩＶＯＴさんに密着していただいた映像が公開されました！」と伝え、「アナウンサーとして過ごしてきた２７年間。アナウンサーだから『できた』こと、アナウンサーだから『できなかった』こと。様々ありました」と振り返る。そして「来年５０歳を迎える中で『フジテレビアナウンサー』という肩書きを外した自分はどうなるんだろう？という好奇心が、フジテレビを離れた大きな理由です」と退社した理由を説明した。

動画のサムネイルを投稿し、そこには「辞めフジテレビ→フリー／起業」「アナウンサーの枠をぶっ壊す」「不動産わらしべ長者でキャリア自立」と記されている。西岡アナは１９９８年にフジテレビに入社。スポーツ実況を中心に携わり、今年３月に退社した。現在はインスタグラムのプロフィール欄では「１級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅建士、行政書士（合格）、世界遺産検定１級」と取得している資格を紹介している。

退社後はフリーアナウンサーとしても活躍の場を広げ、２１日の投稿では、テレビ朝日を訪問した写真をアップして「フジテレビ→テレビ朝日 禁断の移籍を果たし テレビ朝日さんと初めてのお仕事」と投稿。テレビ朝日でフィギュアスケート実況を担当したと明かし「ミラノ五輪最終予選の実況。フィギュアスケート実況を離れて４年、もう実況することなどないと思っていましたが、他局なのにいつも優しくしてくれて仲良くしている方やバンクーバー五輪でＪＣ（ジャパンコンソーシアム）で一緒に仕事をした同志から連絡をもらい、西岡さん実況しませんか？と迷いながら引き受けましたが、とても楽しかった！！」という。「アイスダンスは初実況、都築先生の解説のおかけでめちゃくちゃ勉強になりました。佐野先生との初コンビ、嬉（うれ）しかったです！」とつづった。