「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場した。

節目のメジャー通算１００試合目の登板。初回、先頭ペルドモに対して２球目、１５１キロカットボールで右飛。バットをいきなり真っ二つにへし折り、球場をどよめかせた。折れたバットの一部が一塁ベンチ側防球ネットの上部まで飛んだ。

２番マルテは二ゴロ。３番キャロルは２球目に１６０キロの直球で空振りを奪うと、５球目は１２８キロのカーブで見逃し三振を奪った。初回は１１球で三者凡退。圧巻の立ち上がりに、ＮＨＫ−ＢＳの解説者・武田一浩氏は「言葉にできないくらい。これだけのピッチングをされたら対処できない」と語った。

この日はレギュラーシーズン最後のリアル二刀流。初回の打席では右腕ファットと対戦し、二ゴロに倒れた。

大谷はここまでチーム最多の１５３試合に出場し、打率・２８３、５３本塁打、９９打点、１９盗塁。打点と盗塁で節目の数字に王手をかけている。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１・０１８はナ・リーグ最高、１４１得点はメジャー全体最多。

本塁打王争いは、トップで並んでいたシュワバー（フィリーズ）がマーリンズ戦の初回に５４号先制ソロ。ふたたび、追う展開となった。

投手としては１３試合に登板し、１勝１敗、防御率３・２９。前回１６日のフィリーズ戦は５回無安打無失点、無四球５奪三振の快投を見せた。わずか６８球だったが、予定されたイニング数を消化したため、勝ち投手の権利を持って降板したが、ブルペン陣がリードを守り切れずに逆転負けを喫した。