大西流星、まさかの父と美容トーク 顔はほぼ一緒「まゆげもしっかりしています」
なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で行われた新商品『フェイスポリッシャー クラリファイニング』発売記念SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニーにゲストとして登壇した。
【写真】目がくりくり！あざとかわいい表情の大西流星
もし商品を誰かのギフトにするなら、という質問が。「やっぱり親ですかね。お母さんに関しては、もともといろんなスキンケアもしっかりして、お家に洗顔もSABONありましたし。SABONのスクラブを家族みんなで使ってたんです」と明かしながら「お父さんに特に今回のシリーズはすごくぴったりなのかなと思って。香りも甘すぎなくて、すごくリラックスできるし、日ごろのお仕事の疲れも癒していただきたいなと思うので」と呼びかけた。
また、親子の秘話も。「この前、ちょうど親が自分の家に来てくれた時に『俺もなんか、ええスキンケアしたいねんな』と、お父さんが初めて言ってくれて！たぶん僕がメイクや美容のことを詳しいと何かで知って。父とも美容トークできたので、ぜひ記念日とかにプレゼントできたらなと思います」とにっこり。「まさかお父さんと美容トークをする日が来ると思ってなかったので、よりおすすめの商品とかもたくさん紹介したくなりました」としみじみ語ると「パパは、この顔を本当にちょっと大人にした感じの顔。ほぼ一緒という感じです。まゆげもしっかりしてます」と笑っていた。
新商品は25日から発売する。
