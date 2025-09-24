南海キャンディーズの山里亮太が２３日、ＮＨＫ「朝ドラ名場面スペシャル」で、相方の山崎静代が出演した１７年放送の朝ドラ「ひよっこ」について、静ちゃんが役柄にのめり込んだ結果、起こった後日談を暴露した。

朝ドラの名場面を振り返る番組で、「あまちゃん」「ひよっこ」に出演した有村架純にインタビュー。「あまちゃん」ではヒロインの母・春子の学生時代を熱演。「ひよっこ」では、茨城の農家の娘・みね子というヒロインを好演した。

この「ひよっこ」では、多くの個性的な夫婦・カップルが描かれたが、その中の１組がヒロインの叔父の宗男（峯田和伸）と滋子（山崎静代）の夫婦。ビートルズの大ファンの宗男と、そんな宗男をぶっきらぼうながら支える妻が滋子だった。ビートルズのコンサートに行こうとする夫を追いかけ、おそろいのビートルズＴシャツを作って駆けつけるシーンは印象深い。

山里は「本当にこれは、人生かけてやってましたよ。相方は」と朝ドラに対して熱心に取り込んでいたと証言。そのため「（人生）かけすぎたか、その後、峯田さんにガチ恋するというね」とまさかの後日談を暴露した。

これにはサバンナ高橋茂雄も「そりゃ好きになるだろ」と静ちゃんの心情を理解。やはり「ひよっこ」に出演していた柴田理恵も「この２人、良かったもん」と同意していた。