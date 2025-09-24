葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる、10月12日スタートの新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。 この度、追加キャストや第1話ゲスト、シーン写真、オフショットを公開！

■追加キャストに久保田磨希、三戸なつめ、水橋研二が登場！

葵演じる羽沢由宇が社会人になった後に出会う、職場の上司・戸田由紀恵を久保田磨希が演じます。久保田は2003年のドラマ「大奥」(フジテレビ)に出演し、印象的なセリフで注目を浴び、連続テレビ小説「まんぷく」(2018年、NHK)、大河ドラマ「花燃ゆ」(2015年、NHK) 、｢最後から二番目の恋｣(2012･14･25年､フジテレビ)､映画｢夜明けのすべて｣(2024年)､｢あまろっく｣(2024年)など話題作に出演を続けている。

そして、戸田と一緒に働くコピーライターの渡辺里香役を演じるのは三戸なつめ。三戸は、2015年に「前髪切りすぎた」でアーティストデビュー。2018年より俳優として本格的に活動を開始し、連続テレビ小説「おちょやん」(2020年、NHK)、「ユーチューバーに娘はやらん！」(2022年、テレビ東京)などに出演している。

数年前に妻を亡くしてから、男手一つで由宇を支えてきた、穏やかながらも芯がある父・羽沢洋介として、水橋研二が出演。水橋は1996年、映画「33 1/3r.p.m.」で俳優デビュー。主な出演作に、「メゾン・ド・ポリス」(2019年、TBS)や「MIU404」(2020年、TBS)、連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」(2010年、NHK)、大河ドラマ「真田丸」(2016年、NHK)。

たしかな演技力と、温かい空気感を持ち合わせる久保田、三戸、水橋が、切ないラブストーリーを優しく包み込む。

■第1話のゲストキャストにカベポスター、浜中文一

数々の賞レースで実績を残している注目のお笑いコンビ、カベポスターがなんとドラマ初出演！永見大吾は由宇の通う美術大学の講師、浜田順平は同じ大学の就職支援課の職員に挑戦する。カベポスターは2022年に「ytv漫才新人賞」(読売テレビ)、「ＡＢＣお笑いグランプリ」(ＡＢＣテレビ)で優勝を果たすと、2022年、23年の2年連続で「M-１グランプリ」(ABCテレビ・テレビ朝日系)で決勝進出、コントでも２０２４年に「キングオブコント」(ＴＢＳ)で準決勝進出するなど、活躍の場を広げている。

浜中文一は、由宇のアルバイト先の店長を演じる。美大の課題に追われながらもアルバイトにも一生懸命な由宇を心配してくれる、関西弁の優しいキャラクターだ。浜中は1999年より、舞台を中心にドラマ、映画などで活躍を続けている。近年の主な出演作に、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」(2025年、NHK)や映画「僕らの千年と君が死ぬまでの30日間」(2023年)、舞台「笑わせんな」(2024年）など。

■オフショットも続々到着！

由宇と真央（神尾楓珠）、そして同級生たちとの卒業式オフショットを公開！ 高校の仲良しメンバーは、真央の親友で藤原丈一郎演じる西颯を筆頭に、由宇の親友・小川朱音役を浅川梨奈が、ムードメーカーの“まっつん”こと松田大輝を鈴木康介が、由宇を優しく見守る河本夏香を冨山ゆりが演じる。さらに、浅川演じる朱音と、鈴木演じるまっつんは、ショートドラマ「すべての恋が終わるとしても」にも出演が決定。本編の放送前に、二人の恋愛エピソードを、ぜひショートドラマをチェック！

■TVer限定配信！メインキャストたちの見どころコメントも

葵と神尾のほか、藤原、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣らメインキャストが、それぞれの役柄とドラマの見どころポイントを語った動画をTVerにて限定配信中。葵と神尾は見どころだけではなく、ドラマ本編で描かれるケンカシーンの裏側も暴露！

他にも、ドラマ本編がより楽しみになるような、8人のメイキングシーンもたっぷり！お気に入り登録もお忘れなく！

TVer番組ページ ： https://tver.jp/series/srrg7urqp3

■第1話詳細あらすじ＆シーン写真を初公開！

都立高校に通う羽沢由宇（葵わかな）はある日、校舎の壁一面に無心でチョーク画を描く大崎真央（神尾楓珠）に出会う。真央が描く絵に、真剣な眼差しに、そして惜しげもなくその絵をホースで洗い流し、屈託のない笑顔を浮かべる真央のすべてに、由宇は「運命の恋」を信じるほど、心を奪われる。

真央の影響で絵を描き始めた由宇は、その楽しさを知り、努力家の一面を発揮してメキメキと上達。好きなことに打ち込み世界を広げていく由宇は、真央にとってもいつしか特別な存在となる。やがて迎えた卒業式の日、ようやくお互いの気持ちを伝え合った二人は晴れて恋人同士になるが、由宇は神戸の美大への進学が決まっていた。そばにいられないことに不安を感じつつも、真央のある言葉に背中を押され、由宇は新しい生活に一歩を踏み出す。

神戸と東京の遠距離恋愛中の二人が会えるのは、２カ月に一度。由宇は寂しさを抱えながらも、真央の愛に支えられ、いつかアートカフェを開くという真央の夢に自分の未来を重ねることで、一人暮らしの日々を乗り越えていく。しかし３年後、就職活動と卒業制作に追われ、会う頻度が減ってしまったことに限界を感じた由宇は、真央のそばにいたいがあまり、ある選択をしてしまい…。

そんな二人の知らない時間と場所で、真央の幼馴染の西颯（藤原丈一郎）と真央の妹の大崎莉津（本田望結）、由宇と真央の母校に通う高校生の蒼（山下幸輝）と沙知（大塚萌香）、仕事で忙しい日々を送る野北駿太郎（白洲迅）と宮内郁子（市川由衣）の人生が絡み合い、それぞれの運命の針が動き始めていた…。

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」

ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット

2025年10月12日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Videoでも全話配信が決定！

出演：

葵わかな 神尾楓珠

藤原丈一郎 本田望結 山下幸輝 大塚萌香 ／ 白洲迅 市川由衣 ／ 飯田基祐 西田尚美