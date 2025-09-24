義母に「早く孫の顔が見たい」と催促されると、次第にその言葉はプレッシャーになってしまいますよね。焦らずに温かく見守っていてくれたらいいのですが、義母の行動がエスカレートしていくと困りものです。今回は、妊活グッズを送りつけてくる義母のせいで生理不順になった話をご紹介いたします。

生理不順になった

「義母は、結婚前から孫を早く見たがっていたのですが、今は勝手に妊活グッズやベビー服を送りつけてくるほど、どんどんエスカレートしてきています。最初は楽しみにしてくれることはありがたかったのですが、だんだんプレッシャーを感じるように……。おそらく夫はひとりっ子だから、余計に私への期待が大きいのでしょうね。

そんなある日、生理が止まってしまい、病院に行くとストレスによる生理不順だと言われました。ストレスがなくなれば戻ると言われたけど、義母がいる限り無理ですよね……。自分がそこまで追いつめられていたんだとわかりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 孫を楽しみにしていたとしても、それを言葉にしたり圧をかけたりするのは絶対にしてはいけないことですよね。ストレスで体調にも支障をきたしてしまうようだと、義母と関わることすら嫌になるでしょう。

