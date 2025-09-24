兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄・菅原孝さんが、肺炎のため、今月11日に都内の病院で亡くなったことが分かりました。81歳でした。

【写真を見る】【訃報】ビリー・バンバンの兄・菅原孝さん 肺炎のため死去 81歳





◆所属事務所の発表全文◆



弊社所属のアーティスト ビリー・バンバンの兄・菅原孝（享年81歳）が、2025年9月11日（木）午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました。



ご遺族の希望により、葬儀は近親者のみで執り行わせて頂きました。

喪主は妻の菅原けい子。





また、ご厚志につきましては、ご遠慮させて頂きます。ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、菅原孝が生前受け賜りましたご厚誼を深く感謝申し上げます。2025年9月24日株式会社ハブ・マーシー▲▲▲▲▲ 以上 ▲▲▲▲▲▲弟の菅原進さんが所属事務所を通じてコメントを発表。進さんは、「兄の孝と一緒に1969年のデビューから56年間、共に歩んでまいりました。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。日が経つにつれて、兄の歩んできた人生を深く深く感じています。」と、偲びました。





続けて、「ファン・関係者の皆様には、今までビリー・バンバンを応援して頂き、心より御礼申し上げます。」と、感謝を綴り、そして、「本当に偉大な兄でした。兄貴、ありがとう。」と、兄・孝さんへの思いを記しました。









＜兄・菅原孝さん＞

【パート】ボーカル、コントラバス

【生年月日】1944年8月7日

【出身地】東京都国立市

【血液型】O型

【略歴】1969年、兄弟デュオ「ビリーバンバン」としてキングレコードから「白いブランコ」でレコードデビュー。テレビ・ラジオ・イベントの司会等中に活躍。1987年、ベストファーザー(もっとも素敵なお父さん)に贈られるイエローリボン賞を受賞。









＜弟・菅原進さん＞

【パート】ボーカル、ギター

【生年月日】1947年9月21日

【出身地】東京都国立市

【血液型】B型

【略歴】1969年、兄弟デュオ「ビリーバンバン」としてキングレコードから「白いブランコ」でレコードデビュー。CM等の作曲を手掛け、サントリー・トリスCM曲『琥珀色の日々』で電通賞とカンヌ国際CF祭の金賞を受賞。いいちこのCM「時は今、君の中」はCMサウンドセレクションCM音楽BEST6に選出された。



【担当：芸能情報ステーション】