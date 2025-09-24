

現代人は何から何までコントロールしようとし、効率や生産性を追求してばかりいますが、このことは私たちを不幸にしているようです（写真：tadamichi／PIXTA）

【写真で見る】人生は偶然によってつくられるからこそ豊かで価値がある

あなたの人生は偶然がすべて。この世界は成り行きの産物であり、ありとあらゆる物事を、偶然が支配している。成功や失敗も、進化も歴史も、小さな偶然の積み重ねに左右されている。なのに、なぜ私たちはそこに理由や目的、秩序があると信じてしまうのか？ このような世界を生きることに、どんな意味があるのだろうか？

私たちは何もコントロールしていないが、あらゆることに影響を与えていることに気づかされ、静かな感動を呼ぶ書、『「偶然」はどのようにあなたをつくるのか：すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味』より、一部抜粋・編集のうえ、お届けする。

不安を感じがちな現代人





私たちが現代に不安を覚えるのは、制御不可能な世界を制御しようという思いが頭から離れないからかもしれない。

そのような執着は、欠陥のある世界観に由来し、私たちはその世界観のせいで、確実性の追求という達成しえない試みから抜け出せなくなっている。そのような追求は必ず、失望という結果に終わる。

私たちの現在の生き方は、世界の理解の仕方ともつれ合っている。私たちは世界を誤解し、相互関連した世界では避けられない巡り合わせをたんなる珍奇な現象や偶然の一致と考えてしまい、人知を超えた壮麗さを見せる優雅で複雑な庭園の緑の芽吹きとは見なさない。

世界はフラクタルやフィボナッチ螺旋（らせん）が豊かにみなぎり、息を呑むほど素晴らしいのに、経済や政治の現実モデルは、その世界を味気ない方程式へと矮小化（わいしょうか）してしまう。

簡単に測定できる、ほんのひと握りの変数で解くことが可能な、変化の割合が一定の味気ない一次方程式に世界が還元されると、私たちが自分自身や周囲を見る目がいっそう曇る。

世界をコントロールしたいというそのような不毛な願望に囚われているうちに、人生そのものが方程式の解を求めるという骨折り仕事に変わりうる。

その場合に私たちは、隠れた因数（つまり製品や昇進など）があと1つ得られさえすれば本当に望むものが手に入る、と絶えず感じ続ける羽目になる。

ところが、それを買ったり達成したりすると、けっきょくそれは、またも満足感をもたらしてくれない蜃気楼（しんきろう）だったことがわかる。

それなのに私たちは、「コントロール」という名の聖堂にしつらえた「進歩の祭壇」で崇拝を続ける。

目覚めている時間のほとんどを、人類の進歩という漠としたものの達成に捧げる。そうすることで、世界のますます多くの部分を手懐（てなず）けることができるだろうから。

最適化のための空疎な努力

ところが、目覚めている間の努力をすべて、徐々に最適化を進めるための奮闘に注ぎ込もうとすれば、人間であることの本質自体が消え去り、時計仕掛けの成れの果てが残るだけだ――細分化された内面の不毛さが。

私たちはドン・キホーテのように現実を忘れて熱狂的に骨を折り、企業戦略や仕事術や「やることリスト」から効率性を最後の一滴まで絞り取ろうとする。

それは、徹底的に無駄を省こうという、ドライブスルー方式の生活戦略だ。どんどんこなせばいい。たとえ1つひとつの面白みが薄れていっても。

けっして十分な満足をもたらしてはくれない目標を追い求めて無駄な努力を果てしなく続けるうちに、多くの人にとって人生の勝利とは、ゆったりとした静かな畏敬の念を抱く瞬間を排除し、超生産的なマルチタスキングに置き換えることになった。

それは私たちの多くには、チェックリストに追い立てられる人生のように感じられる。

だが、私たちにとってこの上なく素晴らしい瞬間というのはしばしば、効率性が最も低く、物事を達成したいという思いがいったん棚上げされている束の間の経験であり、その報いは、一瞬うっとりとした気持ちになれることだけだ。

これが21世紀の生活のパラドックスであり、現代社会では、たじろぐほどの繁栄が、急激に強まる疎外感や絶望感、存在にまつわる心もとなさと抱き合わせになっているように見える。

人間はかつてないほど高度な文明を次々に築き、地球に光彩を与えてきたが、その文明の中でうまく暮らしていくために薬に頼らなくてはならない人は数え切れないほど多い。

制御可能にしようという願望

私たちは、古代の人々がとうてい想像しえなかったほど世界の多くをコントロールすることができる。

地中から鉱物を掘り出し、自由に導いたり止めたりできる電子の流れによってそれに動力を与え、かつてはたくましい空想力を持つ人の頭の中にしか存在しなかった魔法使いやエイリアンやスーパーヒーローをスクリーン上に出現させられる。

今では、人間とは別の頭脳を創り出すことさえ可能になりはじめており、その頭脳は独自の芸術や文学を生み出すことができるだろう。

こうした展開の下で、私たちはどうなったのか？ どんな基準に照らしても、暮らしは以前よりも良くなっているのに、私たちの多くは悪くなったと感じている。

ドイツの社会学者ハルトムート・ローザによれば、これは私たち自身が作り出した絶望であり、テクノロジーのせいではなく、世界を制御可能にしようという強く空しい願望のせいだという。

昨今の至上命令は単純明快だが殺伐としている、とローザは述べている。その至上命令とは、「常に、世界における自分の取り分を増やすべく行動すること」だ。

人間や物事の関係は目的を達成するための手段になり、驚異的なまでにネットワーク化されたこの世界のあり方を、たんなる「ネットワーク作り」に矮小化してしまう。

元修道女で著述家のカレン・アームストロングは、この不安について語り、次のように述べている。

人は博物館を訪れると、世界史上重要な品々を間近で眺める経験にただ浸ることはなく、スマートフォンで写真を撮っては先に進み、「何かしらのかたちで所有」しようとする。「バーチャルなコピーを手に入れるまでは、実在するものにはならないかのようだ」。

だが、コントロールしたいという強い願望は見当違いだ、とローザは主張する。それは、「私たちは制御不可能なものに出合って初めて、本当の意味で世界を経験する。そのときようやく、私たちは胸を打たれ、感動し、生きていることを実感する」からだ。

ベストセラー自己啓発書の噓

人生の節目で迎える計画どおりの祝い事でも、計画していなかった突発的な出来事が最もよく記憶に残る。

それにもかかわらず私たちは、自己啓発書をあと1冊読むだけで本当に物事をコントロールする力が手に入る、と説く宣伝屋たちの嘘を鵜呑（うの）みにする。

彼らは、次のように言い切る。童話版の現実は本物であるばかりか、あなたこそがその物語の主役なのだ。あなただけが筋書きを決められる。ポジティブ思考の魔法の泉を活用しさえすれば、と。

たとえば、ロンダ・バーンの『ザ・シークレット』を考えてみよう。この本はこれまで3000万部ほど売れ、50を超える言語に翻訳された。

バーンの主張によれば、財産が少ない、貧しい、といった不運は心の状態を示しており、本人が啓発された思考をするようになれば、たちまち克服できるという。

「お金が足りないのは、思考の仕方が悪く、お金が入ってくるのを妨げているからにすぎない」とバーンは断言する。

ポジティブ思考（X）が富（Y）を生む。いつも悲観的な考えを持ったり否定的な態度を取ったりしてばかりいる大勢の貧しい人全員に、バーンの本を手に入れる余裕がありさえすればいいのだが！

その本が手に入れば、驚くべき教訓が得られるだろう。たとえば、「思いは磁石のような力のあるシグナルを発しており、その思いに相等するものをあなたのもとに引き寄せているのだ」といった考え方に出合える（磁石は同じ極ではなく反対の極を引き寄せるはずなのだが、そんなことは忘れておこう）。

2世紀前に奴隷にされた人々は、奴隷にされていない自分の姿を想像しさえすればよかったのに、そうしなかったのだから、なんと不幸なことだろう！ 彼らを拘束していた鎖は、頭に思い描いた足枷（あしかせ）にほかならなかった。

バーンによれば、恐ろしい不運に見舞われた人々は自分を責めるしかない、ということになる。

それは馬鹿げている。

何から何までコントロールする必要はない

時空に隔てられて遠く離れた無数の決定や偶然の出来事が、幸せなものもそうでないものも含めて、けっして予期できなかったかたちで合わさり、私たちの人生はそれによって変わる。

私たちは、自分が本当は何者かを受け容れれば安心できるかもしれない。私たちは宇宙の中の偶然の巡り合わせであり、ネットワーク化され、意識が宿った原子の群れであり、不確実性の海を漂っているのだ。

何から何までコントロールする必要はない。それでかまわないのだ。

（翻訳：柴田裕之）

（ブライアン・クラース ： ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン准教授）