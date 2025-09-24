アクセルが大幅続伸、２６年３月期業績見通しと配当予想を上方修正 アクセルが大幅続伸、２６年３月期業績見通しと配当予想を上方修正

アクセル<6730.T>が大幅続伸している。同社は２２日取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２０億円から１３７億７０００万円（前期比９．７％減）へ、営業利益を１０億円から１３億９０００万円（同４．９％減）へ、最終利益を７億３０００万円から１０億５０００万円（同７．４％増）へ見直した。あわせて期末一括配当予想を３３円から４９円（前期４５円）へ上方修正した。最終利益は減益から一転し増益を見込む。これを好感した買いが集まっている。



パチンコ・パチスロ機の新台年間販売台数の見通しに変更はないものの、グラフィックスＬＳＩ及びメモリモジュールのリユース比率が見込みより低下し販売個数が増加する見通し。これを受け、パチンコ・パチスロ機向けグラフィックスＬＳＩの販売が当初計画（４０万個）を上回る約４５万個の見込みとなった。また、グラフィックスＬＳＩ及びメモリモジュールにおいて製品ミックスの改善が見込まれることも利益押し上げに貢献する。



出所：MINKABU PRESS