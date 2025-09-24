毎日履きたくなる【ニューバランス】ランニングシューズ、クッション性と耐久性を兼ね備えたレディースモデルがAmazonで販売中！
軽快な歩きを叶える！幅広設計でランニングやウォーキングに最適な【ニューバランス】レディーススニーカー、がAmazonで販売中！
クッション性に優れたACTEVAミッドソール、耐久性の高いラバーアウトソールが多彩なシーンで快適な履き心地を実現。手頃なプライスで提案する女性用コンフォートモデル全3色を、足入れのしやすい幅広2Eウイズで展開。
クッション性に優れたACTEVAミッドソールを搭載し、ジョギングや通勤など多彩なシーンで足への負担を軽減。快適に歩ける一足となっている。
耐久性の高いラバーアウトソールを採用し、長く愛用できる安心の設計。普段使いからスポーツまで幅広く対応できる仕様になっている。
幅広2Eウィズで足入れしやすく、脱ぎ履きも快適。毎日のウォーキングやジム用としても活躍し、ストレスの少ない履き心地を提供する。
鮮やかなピンクカラーが女性らしさを演出。デザイン性と機能性を両立させ、カジュアルコーデにも合わせやすいスニーカーとなっている。
